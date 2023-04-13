Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра

Купить недвижимость на Северном Кипре

квартиры
655
дома
412
481 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 128 м²
€ 386,837
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
Квартира 1 спальняв Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Квартира 1 спальня
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 57 м²
€ 143,682
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, всего в 350 метрах от моря, …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 244,964
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
Дуплекс 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 244,964
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 85 м²
€ 199,955
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км М…
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Квартира 1 спальняв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 114,778
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел…
Квартира 2 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 80 м²
€ 153,442
Статус: Квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 80 кв.м Вид: на море на горы…
Студияв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,808
Статус :  студия  Общая площадь :  46 кв.м Балкон : терраса 8 кв.м…
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 3 Этаж
€ 124,880
Современный высотный комплекс, окруженный цветущими садами и деревьями, расположенный в 600…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 248,929
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 4 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 220 м²
€ 428,171
Проект расположен в спокойном, уютном и живосем, цеверно, 0,000, позиверно, 5, пози. Ун буд…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м²
€ 120,766
Алсанджак - сам по себе, пражн Гирне, комплекш народ, дорэтэ.. В пешей доступности князи, ре…
Квартира 1 спальняв Dipkarpaz, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Dipkarpaz, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 60 м²
€ 120,766
Ведется строительство многоэтажного комплекса на 720 квартир c 1, 2 спальнями  и нескол…
Квартира 1 спальняв Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 41 м²
€ 89,967
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованног…
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 90 м²
€ 223,251
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел …

Регионы с недвижимостью на продажу

Кирения
Фамагуста
Никосия
Karavas
Трикомо
Agios Epiktitos
Guzelyurt

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость на Северном Кипре — выгодная инвестиция в жилье у моря

Северный Кипр — это вековая история, умело вплетенная в современность. Небольшая территория относительно недавно получила признание, а вместе с ней и новый этап развития. Эта часть острова отличается благоприятным климатом и динамичным преображением.

Преимущества покупки недвижимости на Северном Кипре

Сейчас республика переживает инвестиционный бум. Она успешно конкурирует с рынками стран Средиземноморья, включая Францию, Италию и Испанию. Чем страна так привлекательна для вложения средств? Прежде всего, безвизовым режимом и полной безопасностью. Территориально она расположена так, что курортный сезон в ней длится 28 недель в году — с апреля по середину ноября. Это позволяет сдавать жилье в аренду почти круглый год. К популярным городам и курортным местечкам относятся Фамагуста, Искеле, Боаз, Саламис, Ларнака.

Это настоящий рай для тех, кто решил сменить суровый климат и уехать на ПМЖ поближе к морю. Здесь благоприятная среда для семей с детьми. Для молодежи есть возможность получить европейское образование в шести университетах по доступной стоимости.

Сейчас купить недвижимость на Северном Кипре можно недорого относительно других европейский стра. Квартиры и дома сдаются с сантехникой, оборудованной кухней, полной чистовой отделкой. Остается только докупить немного мебели и предметов декора — жилье готово для проживания. Выбор огромен: от небольших дешевых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир до просторных элитных вилл.

К преимуществам размещения можно отнести отсутствие точечной застройки. Почти вся жилая недвижимость возводится целыми комплексами с необходимой инфраструктурой на огороженной территории. В них предусмотрены открытые бассейны, магазины, кафе, детские сады и другие предприятия сферы услуг, например, прокат велосипедов.

На Северном Кипре полностью решены вопросы, касающиеся государственной бесплатной медицины, доступной и иностранцам (кроме стоматологических услуг). Получить медицинское обслуживание можно и в частных клиниках.

Условия приобретения

При выборе застройщика в приоритете остаются местные надежные компании, зарекомендовавшие себя в этом бизнесе, имеющие хорошие отзывы покупателей.

Среди бонусов покупки можно отметить возможность рассрочки. Первоначальный взнос начинается от 25%. Далее различными программами выплаты предусмотрены в течение 3-4 лет. Владение недвижимостью на Северном Кипре дает возможность оформить в течение 21 дня ВНЖ (вида на жительство).

Процедура получения кредита в республике самая простая во всей Европе, так как кредиторами являются не банки, а сами застройщики. Стоит отметить также высокую рентабельность покупки недвижимости для дальнейшей перепродажи. Это связано с ростом цен на жилье в среднем на 10% в год. Если купить жилье на начальном этапе застройки и продать по завершению, прибыль от сделки может составить до 35% от первоначальной цены недвижимости.

По европейским меркам здесь самые низкие налоги на недвижимость:

  • НДС — 5% от полной стоимости жилья;
  • гербовый сбор — 0,5%;
  • налог на передачу титула (прав) — 3%.

Квартира или дом окупаются в среднем за 10-12 лет.

Для потенциальных покупателей недвижимости на Северном Кипре организуются бесплатные смотровые туры на три дня. За это время есть возможность посмотреть недвижимость, оценить инфраструктуру и познакомиться с этой прекрасной республикой.

После покупки квартиры заботы о сервисном обслуживании и сдачи внаем берет на себя управляющая компания комплекса. Они занимаются заселением-выселением арендаторов. Инвестор ежегодно получает фиксированный процент от стоимости жилья.

Realting.com
Перейти