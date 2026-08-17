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Жилье в Nicosia, Северный Кипр

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квартиры
11
12 объектов найдено
Пентхаус в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 29/34
Продается пентхаус в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с в…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$47,233
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Резюме недвижимости - Четвертый этаж кв. - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,913
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Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$50,113
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 3
Резюме недвижимости - Квартира на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внут…
$280,948
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
$79,489
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Вилла 5 комнат в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру район…
$751,646
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 26/34
Квартиры на продажу в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с …
$912,255
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Параметры недвижимости в Nicosia, Северный Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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