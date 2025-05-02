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Жильё в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
50
50 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
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Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
Современная вилла на продажу (дизайн Natulux) в Кючуке Эренкёй на Северном Кипре, недалеко о…
$2,14 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Введение Salos — это бутик-развитие на берегу моря в Северном Кипре, предлагающее уединен…
$246,529
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстоян…
$473,990
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Татлысу. Проект раскинется на террит…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
An extraordinary project that combines a holistic wellness concept with professionalism, the…
$146,055
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
$319,025
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Район Татлысу на Северном Кипре славится своими пейзажами и красивыми бухтами. А аутентичнос…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс расположен в развивающемся районе Татлысу. Роскошный проект предлагает …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
$280,007
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый проект расположен в районе Татлысу, который славится малоэтажной застройкой и неперекр…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дом 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Введение Tatlisu Marina — это бутик-развитие на побережье в Северном Кипре, сочетающее со…
$191,997
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Вилла 5 комнат в Аканту, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 567 м²
Количество этажей 3
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$2,80 млн
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Приветствуем вас в раю на берегу Средиземного моря: новый проект премиум-класса в живописном…
$195,070
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Hayat
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
$172,966
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Akanthou Village – Райский уголок на побережье Северного Кипра недалеко от пляжа   Вве…
$463,387
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 82 м²
Новый комплекс апартаментов г. Гирне, р-н Эсентепе / Бахчели.Общая площадь: 4 387 м2.3-x эта…
$162,696
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Новый проект расположен в Татлису в …
$240,621
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элегантная квартира 3+1 с видом на бассейн в Maldives Homes Продается просторная и стильн…
$640,652
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 73 м²
Жилой комплекс: новый стандарт комфорта и роскоши в Татлысу. Жилой комплекс представляет соб…
$156,418
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Агентство
Hayat
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Пентхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
ID: CP-716 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -150M - Расстояние…
$237,746
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Дуплекс 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Представляем вам новый жилой комплекс в районе Эсентепе. Проект расположился на озелененной …
Цена по запросу
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Таунхаус в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
$273,758
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Номер объекта: CP-164   Характеристики недвижимости: Размер: 125 м² просторно…
$137,619
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Квартира 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Об Апартаментах Пентхаус с 3 спальнями Этот роскошный пентхаус с 3 спальнями представляет…
$669,964
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
2 Room Apartment in Cyprus/ Tatlısu 200 M to the Beach   "Exclusive Famagusta - Experi…
$76,374
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
🌟 Продажа квартиры 1+1 в комплексе EMTAN REFLECTION, Северный Кипр  Идеальное место для ж…
$207,006
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Типы недвижимости в Tatlisu Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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