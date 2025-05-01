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Жильё в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Сергиос
28
28 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
ID: CP-696 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1000 м - Рас…
$437,104
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Квартира 3 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
$69,006
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Квартира 1 комната в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новыйпроект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Севе…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
ID: CP-625 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 700 м -Аэропорт…
$590,780
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Квартира в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Площадь 47 м²
В новом жилом комплексе, расположенном в Ени-Богазичи, вы встретите воплощение современной ж…
$168,579
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Квартира 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Представляем малоэтажный закрытый и охраняемый жилой комплекс, расположенный в Йенибогаз. Ко…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 3
Танхаус в 3 этажа, большая гостинная объединенная с кухней, 3 спальни, 2 санузла, терраса…
$290,632
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Вилла 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
ID: CP-675 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстоян…
$782,024
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Дуплекс 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Semi detached holiday and living villas, exclusive pre launch prices. 40% downpayment and…
$324,002
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новыйпроект в Йенибогаз на Северном Кипре, который  будет состо…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
ID: CP-685   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Рас…
$684,701
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
ID: CP-695 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200M - Расс…
$154,344
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Вилла 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
ID: CP-698 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1300 м - Рас…
$642,800
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Квартира 3 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
$90,894
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Дуплекс 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
$324,002
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Квартира 3 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
$69,121
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID: CP-627 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200 м. -Аэропор…
$181,041
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Квартира 1+1 планировки L2 (KOH PHA-NGAN 8\G8 0 ЭТАЖ) сдается с ремонтом под ключ, полностью…
$168,424
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Квартира 2 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$63,361
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
Цена по запросу
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Вилла в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$175,107
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Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс находится в районе Йенибогаз. Проект с закрытой территорией и отельной …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Недвижимость на продажу в Енибогазичи, Северный Кипр Изучите наши исключительные объекты в …
$206,426
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Квартира 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
ID: CP-642 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -900M - Расстояни…
$281,088
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Студия 1 спальня в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
The project, designed on 50,000 m2, consisting of magnificent apartments and villas in the q…
$146,119
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Квартира 3 спальни в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
$63,361
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Квартира 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Шедевр среди пентхаусов: стиль, комфорт и уникальная планировка! Продаётся эксклюзивный п…
$223,559
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Вилла 6 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Majestic Villas – воплощение роскоши и элегантности на Северном Кипре Добро пожаловать в …
$594,251
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Типы недвижимости в Yenibogazici Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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