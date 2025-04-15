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Жильё в Лефка, Северный Кипр

квартиры
37
37 объектов найдено
Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$102,790
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Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$521,332
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$129,481
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 10/12
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Лефке, Северный Кипр Квартиры расположены в…
$281,678
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 11/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$186,271
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$180,592
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$130,617
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$340,740
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Газиверене Газиверен известен своими …
$99,950
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/14
Квартиры с Видом на Море и Природу в Лефке, Северный Кипр. Квартиры в Лефке на Северном Кипр…
$124,938
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Газиверене Газиверен известен своими …
$146,518
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса, расположенный всего в 50 метрах от Средиземного …
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Этаж 10/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$721,233
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/12
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Лефке, Северный Кипр Квартиры расположены в…
$196,493
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/13
Меблированные квартиры в эксклюзивном комплексе на Северном Кипре Газиверен расположен на Се…
$78,938
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$258,962
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$191,950
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$111,308
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 13/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$465,678
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$120,395
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Квартира 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 11/12
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Лефке, Северный Кипр Квартиры расположены в…
$472,493
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$106,197
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$164,691
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$247,604
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/10
Инвестиционные квартиры на Северном Кипре, Газиверен. Квартиры-студии с 1 спальней на Северн…
$81,210
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 10/13
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Газиверене Газиверен известен своими …
$458,863
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 14/14
Квартиры с Видом на Море и Природу в Лефке, Северный Кипр. Квартиры в Лефке на Северном Кипр…
$165,827
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 10
Инвестиционные квартиры на Северном Кипре, Газиверен. Квартиры-студии с 1 спальней на Северн…
$105,629
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Стильная Недвижимость в Комплексе у Моря на Северном Кипре, Газиверен Недвижимость с видом н…
$222,617
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Квартиры на продажу на севере Кипра предлагают различные возможности для инвестиций с выборо…
$108,950
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