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Жильё в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

Киомуртзу
7
7 объектов найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 2
Окунитесь в мир роскоши и комфорта на прекрасном острове Северный Кипр, Представляем престиж…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Представляем современный жилой комплекс в центре Кирении. Комплекс является одним из самых з…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект находится в Кирении, состоит из 3 блоков, которые включают 39 квартир (1+1, 2+1…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Современный комплекс апартаментов, находящийся в Верхней Кирении. В дополнении к удобной цен…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный комплекс расположится н…
Цена по запросу
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