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Жильё в Erdemit, Северный Кипр

Тримити
22
22 объекта найдено
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
$306,672
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Вилла 4 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
HARMONY VILLAS Affordable Than you Think 140 m2 - 3+1 Duplex Swimming Pool Good …
$166,032
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
$258,566
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$288,632
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
$450,988
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Пентхаус 2 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
$255,834
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Квартира 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9/10
ID: CP-669 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -850M - Расстояние до Ле…
$281,529
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Пентхаус 4 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Готовая к заселению просторная квартира в Гирне. Квартира с 3 спальнями в Гирне подходит как…
$258,830
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$342,751
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Бунгало 4 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
$693,962
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Пентхаус 2 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
$231,321
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Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 344 м²
Изысканный жилой комплекс, занимающий привилегированное положение на вершинах Киренийских го…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
$244,264
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$306,672
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Квартира 2 спальни в Тримити, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$60,072
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$423,327
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Квартира 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/10
ID: CP-669 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -850M - Расстояние до Ле…
$154,841
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Бунгало 4 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
$764,932
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
$390,856
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
$264,459
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Типы недвижимости в Erdemit

квартиры
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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