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Жильё в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

Воколида
16
Айос - Евстатиос
3
20 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 7/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
$153,603
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Студия 1 спальня в Воколида, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Воколида, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
We are here with a Hotel Concept project consisting of magnificent studios and 2+1 Grand Sui…
$209,649
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Квартира 1 комната в Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, …
$119,633
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Пентхаус в Воколида, Северный Кипр
Пентхаус
Воколида, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$172,745
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Квартира 2 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем квартиры и пентхаусы в масштабном жилом комплексе расположенном в Бафре. Высоча…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр Рез…
$116,408
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Квартира 3 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса - единственный на Кипре жилой проект с концепцией отеля в окружении …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
$164,106
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Квартира в Воколида, Северный Кипр
Квартира
Воколида, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
$33,409
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Квартира 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$222,130
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Пентхаус 3 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние…
$202,023
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Квартира 3 спальни в Воколида, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Воколида, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$80,641
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Квартира 2 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$123,451
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Квартира 1 комната в Воколида, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$148,142
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Квартира 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
$249,440
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Квартира 2 спальни в Воколида, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Воколида, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
$80,584
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Студия в Кома ту Гиалу, Северный Кипр
Студия
Кома ту Гиалу, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 7
Великолепная квартира на Северном Кипре в только что построенном комплексе  с видом на тропи…
$84,034
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Квартира 3 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Введение На побережье Северного Кипра, среди потрясающих морских видов и мирового уровня …
$290,049
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Вилла 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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Квартира 1 комната в Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос - Евстатиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр Резиденция распола…
$103,245
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Типы недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi

квартиры

Параметры недвижимости в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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