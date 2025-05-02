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Жильё в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Ватилакас
24
Dipkarpaz
9
Айиа Триада
11
Йиалусса
5
49 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
В местечке Йени Эренкёй, недалеко от лучшей пристани для яхт острова для Вас строится шикарн…
$191,626
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Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
ID ПРОЕКТА:  CP-810 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$206,479
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Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 171 м²
Этаж 10
Квартиры 2+1 в самом масштабном комплексе Sapphire Resort в Искеле. Квартира расположена в б…
$234,481
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Вилла 4 комнаты в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Йиалусса, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
$561,794
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Вилла 5 комнат в Ватилакас, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
$785,377
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Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Выгодное расположение, Blue Life Residence является воплощением роскоши и удобства. Это изыс…
$229,242
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Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Этаж 2
Проажа большой светлой квартиры с видом на море в комплексе Abelia. Площадь квартиры 89 м…
$176,170
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Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 7/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$363,658
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Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
$173,295
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Квартира 2 спальни в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с двумя спальнями 2+1 в стиле лофт В жилом комплексе SKY DIORE С ремонтом.…
$201,980
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Квартира 4 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$376,786
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Дом 4 спальни в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Cozy 4-bedroom villa, located in Protaras, Ayia Triada area just 100 meters from the nearest…
$325,725
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Квартира 2 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с одной спальней с террасой на крыше в жилом комплексе SKY DIORE.  С ремон…
$147,357
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Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Введение Bosphorus Residences — это первоклассный жилой комплекс в Богазе, Искеле, Северн…
$204,133
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Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
ID ПРОЕКТА:  CP-810 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$150,742
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Квартира 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
For Sale 1+0 Luxury Apartment at Grand Sapphire Resort 7 Stars İskele Cyprus 📍1+0 – Studio…
$115,691
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AxA property®
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Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 14/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$768,014
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Дом 6 спален в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 6 спален
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 409 м²
A modern architectural expression which adds style, practicality and comfort to premier buil…
$3,01 млн
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Квартира 2 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Апартамент с одной спальней и террасой на крыше.  С ремонтом. В стоимсоть включена кухонн…
$124,491
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Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/43
🔑 Квартира под ключ в роскошном комплексе на побережье 🔥 Возможна скидка 5% 💹 Рассрочк…
$185,165
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Зарубежная недвижимость
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Студия 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА:  CP-810 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$112,740
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Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 38 м²
Совершенно новый проект, расположенный в регионе Дипкарпас на Северном Кипре, недалеко от жи…
$105,363
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Hayat
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Дом 3 спальни в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Новый проект расположен в тихом районе Агиа Триада в Протарасе. Он предлагает спокойствие и …
$538,668
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Дом 3 спальни в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Новый проект расположен в тихом районе Агиа Триада в Протарасе. Он предлагает спокойствие и …
$507,363
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Квартира 1 спальня в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Ватилакас, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Завершение строительства запланировано на сентябрь 2025 года. Этот комплекс представляет соб…
$175,309
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The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 5 комнат в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Введение Расположенный в прекрасном городе Искеле, Querencia является премиальным комплек…
$933,264
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Вилла 4 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
$497,406
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Дом 4 спальни в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
A stunning 4 bedroom Villa in Ayia Triada area, Paralimni. This beautiful house is a part of…
$488,588
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Дом 3 спальни в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Новый проект расположен в тихом районе Агиа Триада в Протарасе. Он предлагает спокойствие и …
$517,078
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Дом 3 спальни в Айиа Триада, Северный Кипр
Дом 3 спальни
Айиа Триада, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
This 3-bedroom villa, located near Sirina Bay and the new Protaras Marina, features a privat…
$489,881
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Типы недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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