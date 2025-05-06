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Жильё в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр

Lefkosa
94
Nicosia
41
135 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
New project is located in Neapolis, just 100 meters from the beautiful seafront, and the bea…
$1,35 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Современный роскошный комплекс на Кипре с множеством удобств, в самом престижном прибрежном …
$1,95 млн
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Квартира 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 540 м²
Penthouse is located on the top two floors of one of the towers. It's a "city within a city"…
$12,59 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Luxurious and modern project situated in Agios Pavlos, Nicosia. This four-story apartment bu…
$238,865
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Квартира 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Квартира в аренду в Неаполисе с видом на город и море. Просторная 4+2 спальная квартира. Пре…
$1,30 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
New project in Engomi - a contemporary development designed with exceptional architecture an…
$271,438
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
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Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
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Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$212,489
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Откройте для себя прибрежную роскошь в самом сердце Неаполиса, Лимассол. Всего в 400 метрах …
$467,492
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Квартира в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 643 м²
Новое жилое здание всего в 150 м от моря, крытая площадь 643 кв. м, участок 693 кв. м, ковор…
$5,19 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
This luxury residential development consists of eight two-bedroom high-end apartments on the…
$727,453
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
New luxury development in Neapolis area 150m from sandy beach. Nestled in close proximity to…
$647,878
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Современный роскошный комплекс на Кипре с множеством удобств, в самом престижном прибрежном …
$1,40 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Новый комплекс будет состоять из вилл и апартаментов, которые удовлетворят потребности рынка…
$1,01 млн
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Квартира 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Luxury beautiful privately owned 3 bedroom apartment, on the 10th foor of the complex. A uni…
$3,58 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
This excellent and very spacious 3-bedroom apartment in Neapolis area. It is located just 7 …
$488,588
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Beautiful penthouse in walking distance of University of Nicosia. The property is on the sec…
$342,011
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Two bedroom apartment for sale in Neapoli area, Limassol. Near Alpha Mega Walking distance …
$396,299
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Современный роскошный комплекс на Кипре с множеством удобств, в самом престижном прибрежном …
$1,57 млн
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
New project is located in Neapolis, just 100 meters from the beautiful seafront, and the bea…
$1,21 млн
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Квартира 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Новый комплекс будет состоять из вилл и апартаментов, которые удовлетворят потребности рынка…
$1,51 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Luxurious and modern project situated in Agios Pavlos, Nicosia. This four-story apartment bu…
$233,436
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$47,233
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Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Квартира на продажу в Неаполисе, Лимассол. Рядом со всеми удобствами, такими как супермаркет…
$260,643
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Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Резюме недвижимости - Четвертый этаж кв. - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,913
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Квартира 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Stunning 4 bedrooms 2-levels penthouse with Sea View in one of the prestigious complex of th…
$3,04 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новое жилое здание в Неаполисе, Лимассол, идеально расположено всего в 250 метрах от нетрону…
$757,050
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
A residential seafront project in Europe and the most groundbreaking development in the hist…
$2,89 млн
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Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Spacious 3 Bedroom Apartment on the Sea A beautiful privately owned 3-bedroom apartment. A u…
$2,17 млн
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