ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Община Ульцинь
Дома
Дома в Община Ульцинь, Черногория
Круче
12
Ульцинь
9
Дом
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
5
2
150 м²
Продаю недавно отремонтированный солнечный дом. Дом расположен всего в 60 метрах от пляжа…
€275,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
2
130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
3
170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
Рекомендовать
Вилла
Круче, Черногория
100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Община Ульцинь, Черногория
6
240 м²
Код объекта - 4.29.11.9876Трёхэтажный дом в Лиман с видом на старый город Ульцинь Характерис…
€360,000
Рекомендовать
Дом
Община Ульцинь, Черногория
480 м²
Код объекта - 1.29.11.10291Предлогается к продаже четырехэтажный дом в Ульцине в тихом месте…
€695,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
96 м²
NUM 5304 Продается дом с видом на море в Ульцине. Площадь дома составляет 96 м2, а площадь …
€235,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Круче, Черногория
5
360 м²
NUM 5198 Продается трехэтажный дом, расположенный всего в 300 метрах от безмятежного моря…
€315,000
Рекомендовать
Дом 12 комнат с видом на горы
Ульцинь, Черногория
12
244 м²
2
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом, расположенный на просторном земельном участ…
€345,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
4
142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
8
4
520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
3
150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
Рекомендовать
Дом
Круче, Черногория
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен на уча…
€110,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой
Община Ульцинь, Черногория
6
255 м²
2
Отель рядом с пляжем Велика Плаза Гостиница построена в 2006 г., а в мае 2022г. была полност…
€350,000
Рекомендовать
Дом
Община Ульцинь, Черногория
358 м²
Совершенно новая вилла в Улцине, в 50 метрах от моря. Вилла площадью 358 кв. м. включает в с…
€640,000
Рекомендовать
Дом
Община Ульцинь, Черногория
900 м²
Солнечная вилла в Улцине, в 60 метрах от моря. Вилла расположена в Лимане, общей площадью 90…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
4
146 м²
NUM 4698 Двухэтажный дом в деревне Дони Штой, Ульцинь. Площадь дома составляет 146 м2. …
€171,000
Рекомендовать
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
9
234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
8
358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
3
108 м²
NUM 4254 House in Kruce, near the city of Bar and Ulcinj. The area of the house is…
€395,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой
Pistula, Черногория
5
2
192 м²
3
D9-405. Дом в UlcinjНовый дом на продажу в Ulcinj общей площадью 192 м2 & nbsp ; Участок 46…
€165,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
4
2
270 м²
2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с Spalni
Община Ульцинь, Черногория
3
124 м²
Новый деревянный дом в уникальном месте - на самом устье реки Бояна. Прямо расположена река,…
€170,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на море, с двором, с Parking Garage
Круче, Черногория
5
6
327 м²
Ulcinj, Kruce – House close to the sea for sale This house is located in the village of Kruc…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Круче, Черногория
7
380 м²
4
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, …
€550,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Община Ульцинь, Черногория
4
347 м²
Код объекта - 1.29.728.6920Продается вилла на берегу моря в Лимане, Ульцинь. Дом имеет разре…
€690,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Круче, Черногория
4
5
232 м²
Трехэтажная вилла 232 м2 с бассейном находится в поселке Круча на третей линии от моря.На пе…
€321,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
3
3
300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
€300,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с видом на город
Круче, Черногория
2
64 м²
Дом с участком на первой линии Адриатического моря, в поселке Круче, На Барской Ривьере! Вел…
€170,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой
Круче, Черногория
5
3
380 м²
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, общ…
€550,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Община Ульцинь
виллы
Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL