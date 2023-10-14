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Дома в Община Ульцинь, Черногория

Круче
12
Ульцинь
9
31 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продаю недавно отремонтированный солнечный дом. Дом расположен всего в 60 метрах от пляжа…
€275,000
Дом 2 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 130 м²
НУМ 5555 Продается двухэтажный дом в поселении Donji Štoj недалеко от города Улцинь. Пло…
€170,000
Вилла 3 спальни в Круче, Черногория
Вилла 3 спальни
Круче, Черногория
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Продается двухэтажный дом с бассейном и двумя террасами с видом на море. Дом общей площадью…
€365,000
Вилла в Круче, Черногория
Вилла
Круче, Черногория
Площадь 100 м²
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен на участ…
€110,000
Дом 6 спален в Община Ульцинь, Черногория
Дом 6 спален
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Код объекта - 4.29.11.9876Трёхэтажный дом в Лиман с видом на старый город Ульцинь Характерис…
€360,000
Дом в Община Ульцинь, Черногория
Дом
Община Ульцинь, Черногория
Площадь 480 м²
Код объекта - 1.29.11.10291Предлогается к продаже четырехэтажный дом в Ульцине в тихом месте…
€695,000
Дом 3 спальни в Круче, Черногория
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
Количество спален 3
Площадь 96 м²
NUM 5304 Продается дом с видом на море в Ульцине. Площадь дома составляет 96 м2, а площадь …
€235,000
Дом 5 спален в Круче, Черногория
Дом 5 спален
Круче, Черногория
Количество спален 5
Площадь 360 м²
NUM 5198 Продается трехэтажный дом, расположенный всего в 300 метрах от безмятежного моря…
€315,000
Дом 12 комнат с видом на горы в Ульцинь, Черногория
Дом 12 комнат с видом на горы
Ульцинь, Черногория
Комнаты 12
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом, расположенный на просторном земельном участ…
€345,000
Дом 4 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 4
Площадь 142 м²
NUM 5229 Продается трехэтажный каменный дом с квартирой в Ульцине. Дом недавно отремонтир…
€340,000
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Круче, Черногория
Дом 8 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Круче, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Продается дом с апартаментами в Черногории. Дом - мини-отель на 20 человек.На участке 400 м…
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5256 Новый дом в Ульцине, у подножия старого города. Площадь дома составляет 150 м2, а п…
€500,000
Дом в Круче, Черногория
Дом
Круче, Черногория
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен на уча…
€110,000
Дом 6 спален с парковкой в Община Ульцинь, Черногория
Дом 6 спален с парковкой
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Отель рядом с пляжем Велика Плаза Гостиница построена в 2006 г., а в мае 2022г. была полност…
€350,000
Дом в Община Ульцинь, Черногория
Дом
Община Ульцинь, Черногория
Площадь 358 м²
Совершенно новая вилла в Улцине, в 50 метрах от моря. Вилла площадью 358 кв. м. включает в с…
€640,000
Дом в Община Ульцинь, Черногория
Дом
Община Ульцинь, Черногория
Площадь 900 м²
Солнечная вилла в Улцине, в 60 метрах от моря. Вилла расположена в Лимане, общей площадью 90…
€1,69 млн
Дом 4 спальни в Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Дом 4 спальни
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Количество спален 4
Площадь 146 м²
NUM 4698 Двухэтажный дом в деревне Дони Штой, Ульцинь. Площадь дома составляет 146 м2. …
€171,000
Дом 9 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 9 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 9
Площадь 234 м²
NUM 3380 Продается двухэтажный дом в деревне Дони Штой недалеко от города Ульцинь. Площадь…
€280,000
Дом 8 спален в Ульцинь, Черногория
Дом 8 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 8
Площадь 358 м²
NUM 3851 Продается дом в районе Пиньес, город Ульцинь. Дом 358 м2 расположен на участке 3…
€309,000
Дом 3 спальни в Круче, Черногория
Дом 3 спальни
Круче, Черногория
Количество спален 3
Площадь 108 м²
NUM 4254 House in Kruce, near the city of Bar and Ulcinj. The area of ​​the house is…
€395,000
Дом 4 спальни с парковкой в Pistula, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой
Pistula, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
D9-405. Дом в UlcinjНовый дом на продажу в Ulcinj общей площадью 192 м2 & nbsp ; Участок 46…
€165,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Ульцинь, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
€980,000
Дом 3 комнаты с Spalni в Община Ульцинь, Черногория
Дом 3 комнаты с Spalni
Община Ульцинь, Черногория
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Новый деревянный дом в уникальном месте - на самом устье реки Бояна. Прямо расположена река,…
€170,000
Дом 5 спален с видом на море, с двором, с Parking Garage в Круче, Черногория
Дом 5 спален с видом на море, с двором, с Parking Garage
Круче, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 327 м²
Ulcinj, Kruce – House close to the sea for sale This house is located in the village of Kruc…
Цена по запросу
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Круче, Черногория
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Круче, Черногория
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, …
€550,000
Дом 4 спальни в Община Ульцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 4
Площадь 347 м²
Код объекта - 1.29.728.6920Продается вилла на берегу моря в Лимане, Ульцинь. Дом имеет разре…
€690,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море в Круче, Черногория
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Круче, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Трехэтажная вилла 232 м2 с бассейном находится в поселке Круча на третей линии от моря.На пе…
€321,000
Дом 3 спальни с террасой в Ульцинь, Черногория
Дом 3 спальни с террасой
Ульцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
€300,000
Дом 2 спальни с видом на город в Круче, Черногория
Дом 2 спальни с видом на город
Круче, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Дом с участком на первой линии Адриатического моря, в поселке Круче, На Барской Ривьере! Вел…
€170,000
Вилла 5 спален с террасой в Круче, Черногория
Вилла 5 спален с террасой
Круче, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, общ…
€550,000

Типы недвижимости в Община Ульцинь

виллы

Параметры недвижимости в Община Ульцинь, Черногория

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