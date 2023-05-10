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Купить квартиру в Подгорице, Черногория

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141 объект найдено
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 40 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Цена по запросу
Квартира 1 ванная в Подгорица, Черногория
Квартира 1 ванная
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€ 88,000
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 63,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 135 м²
Этаж 5
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
€ 160,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 700,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 33 м²
Цена по запросу
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4
€ 475,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
€ 143,900
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1
€ 116,840
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6
€ 124,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
€ 66,000
Квартира 5 спален в Подгорица, Черногория
Квартира 5 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5
€ 465,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5
€ 95,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3
€ 67,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
€ 103,000
Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2
€ 170,000
Квартира 6 спален в Подгорица, Черногория
Квартира 6 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 6
€ 258,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 8
€ 145,000
Квартира 4 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 4 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 3
€ 100,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 5
€ 168,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 110,000
Квартира в Подгорица, Черногория
Квартира
Подгорица, Черногория
Площадь 64 м²
Этаж 3
€ 78,280
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
€ 113,500
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
€ 230,000
Квартира 3 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
€ 150,000

Параметры недвижимости в Подгорица, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Квартиры в Подгорице: варианты, цены и преимущества

Столица Черногории весьма привлекательна для иностранных покупателей недвижимости: всего за 8 лет количество граждан других стран, которые купили квартиры в Подгорице или иное жилье, выросло на 45%.

Какие особенности жизни в Подгорице

Подгорица, расположенная в 30 км от побережья Адриатики, — не только главный политический и экономический центр страны, но и самый большой город, где проживает примерно четверть населения Черногории. Для активно развивающейся столицы характерно постоянное расширение городской застройки и активное возведение как жилых комплексов, так и офисных зданий. В то же время в городе есть отлично налаженная инфраструктура, включающая крупные ТЦ, кафе и рестораны, вузы и школы, больницы и банки.

Сколько стоят квартиры в Подгорице

Цены на квартиры и апартаменты в Подгорице сильно варьируются: если самую дешевую однокомнатную квартиру метражом в 35 кв.м можно купить за 45 тыс. евро, то самый дорогой пентхаус стоит около 1 млн. Однако недвижимость в Подгорице ощутимо дешевле, чем в Будве и на других популярных курортах, где однокомнатная квартира аналогичной площади стоит от 50-55 тыс. евро. За двухкомнатные квартиры стандартной планировки в столице просят в среднем 110-130 тыс., за трехкомнатные — 140-170 тыс. Дома стоят от 60-80 тыс. до полумиллиона евро.

Какие преимущества покупки недвижимости в Подгорице

Приобретение жилья здесь рекомендуется прежде всего бизнесменам и тем, кто планирует работать в Черногории, т.к. в столице находятся офисы крупнейших местных и иностранных компаний. Однако квартиры и апартаменты в Подгорице представляют интерес и для инвесторов, потому что стоимость столичной недвижимости будет в дальнейшем только расти. Среди других плюсов стоит отметить:

  • богатый выбор, причем практически все жилье — недавно построенное по современным стандартам;
  • высокую ликвидность: при необходимости продажа квартиры не вызовет затруднений;
  • возможность сдачи в долговременную аренду.
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