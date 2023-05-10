Квартиры в Подгорице: варианты, цены и преимущества

Столица Черногории весьма привлекательна для иностранных покупателей недвижимости: всего за 8 лет количество граждан других стран, которые купили квартиры в Подгорице или иное жилье, выросло на 45%.

Какие особенности жизни в Подгорице

Подгорица, расположенная в 30 км от побережья Адриатики, — не только главный политический и экономический центр страны, но и самый большой город, где проживает примерно четверть населения Черногории. Для активно развивающейся столицы характерно постоянное расширение городской застройки и активное возведение как жилых комплексов, так и офисных зданий. В то же время в городе есть отлично налаженная инфраструктура, включающая крупные ТЦ, кафе и рестораны, вузы и школы, больницы и банки.

Сколько стоят квартиры в Подгорице

Цены на квартиры и апартаменты в Подгорице сильно варьируются: если самую дешевую однокомнатную квартиру метражом в 35 кв.м можно купить за 45 тыс. евро, то самый дорогой пентхаус стоит около 1 млн. Однако недвижимость в Подгорице ощутимо дешевле, чем в Будве и на других популярных курортах, где однокомнатная квартира аналогичной площади стоит от 50-55 тыс. евро. За двухкомнатные квартиры стандартной планировки в столице просят в среднем 110-130 тыс., за трехкомнатные — 140-170 тыс. Дома стоят от 60-80 тыс. до полумиллиона евро.

Какие преимущества покупки недвижимости в Подгорице

Приобретение жилья здесь рекомендуется прежде всего бизнесменам и тем, кто планирует работать в Черногории, т.к. в столице находятся офисы крупнейших местных и иностранных компаний. Однако квартиры и апартаменты в Подгорице представляют интерес и для инвесторов, потому что стоимость столичной недвижимости будет в дальнейшем только расти. Среди других плюсов стоит отметить: