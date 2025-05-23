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Квартиры с гаражом в Подгорице, Черногория

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Подгорица, Черногория
Квартира 2 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Продается красивая двухкомнатная меблированная квартира площадью 70м2, расположенная на втор…
$265,450
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/7
Удобная жизнь со стилем — это то что предлагает вам Жилой Комплекс "LUMEN HOMES" в тихом и у…
$106,732
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Подгорица, Черногория
Кондо
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Любителям городского ритма жизни Вашему вниманию представляем ряд квартир в городе Подгорица…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продается однокомнатная квартира площадью 55,2 м², обеспечивающая максимальный комфорт и всё…
$177,343
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Подгорица, Черногория
Квартира 1 спальня
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Недвижимость Черногория, ПодгорицаПродается квартира площадью 38 м² в районе Любович, Подгор…
$118,605
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Подгорице, Черногория

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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