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37 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
2
108 м²
5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
€260,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Меллиха, Мальта
10
4
220 м²
2
MELLIEHA: Роскошный двухъярусный мезонет с Доступом к Коммунальному Бассейну Добро пожалова…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
8
2
170 м²
1
XEMXIJA - полностью меблированная Maisonette, которая источает изысканность, со вкусом оформ…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
2
85 м²
2/5
This stunning 2 bedroom apartment in St. Paul's Bay boasts incredible side sea views and is …
€319,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
7
4
203 м²
4/5
€585,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
2
125 м²
5/5
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penthouse…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Слима, Мальта
10
2
213 м²
4/20
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
€1,11 млн
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift
Gzira, Мальта
1
2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
€320,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
3
2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
2
2
Looking for a spacious, bright and well laid out property?This new apartment has just been f…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
1
1
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом
Msida, Мальта
2
2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом
Msida, Мальта
3
2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной
Gzira, Мальта
3
2
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8
2
154 м²
5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5
2
90 м²
6/7
€197,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
6
2
145 м²
3/5
Моста & Ndash; Расположенный на окраине Мосты, в нескольких минутах ходьбы от Национального …
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
6
2
95 м²
1
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5
1
75 м²
3
€190,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
6
2
127 м²
4
Продается квартира на четвертом этаже в одном из самых востребованных районов Pieta & # 39, …
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
6
2
160 м²
2
MELLIEHA - Просторная готовая трехкомнатная квартира, являющаяся частью небольшого жилого до…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Gzira, Мальта
6
2
97 м²
ГЗИРА - Национальный бассейн. Уютная квартира с высокой отделкой, рядом со всеми удобствами.…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
6
2
105 м²
5/1
Bugibba - квартира, расположенная на четвертом этаже и расположенная всего в нескольких мину…
€210,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6
3
135 м²
6/6
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
€615,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом
Qawra, Мальта
6
2
135 м²
7/8
Qawra - Квартира на шестом этаже, готовая квартира, являющаяся частью новой застройки, польз…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами
Буджибба, Мальта
7
2
200 м²
1
BUGIBBA. Высоко законченный мезонет первого этажа общей площадью около 200 м & sup2; и был о…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
3
1
65 м²
3
Св. Paul & rsquo; s Bay - Совершенно новая двухкомнатная квартира, построенная и законченная…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Qawra, Мальта
6
1
101 м²
5
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Буджибба, Мальта
5
1
76 м²
2
BUGIBBA. Недавно отремонтированная и полностью меблированная квартира с двумя спальнями, явл…
€176,000
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Пентхаус 3 спальни
Pieta, Мальта
3
2
209 м²
PIETA & NBSP; & Ndash; Пентхаус с двойным фасадом на набережной. & nbsp; Этот красивый пентх…
€690,000
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