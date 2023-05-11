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Беларусь
Гродненская область
Дома
Дома в Гродненской области, Беларусь
Подлабенский сельский Совет
26
Коптёвский сельский Совет
22
Слоним
20
Волковыск
18
Вертелишковский сельский Совет
12
Обуховский сельский Совет
10
Озёрский сельский Совет
10
Квасовский сельский Совет
9
Скидель
8
Гожский сельский Совет
7
Дубровенский сельский Совет
7
Лунненский сельский Совет
7
Гончарский сельский Совет
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Скидельский сельский Совет
4
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407 объектов найдено
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Дом
Гродно, Беларусь
313 м²
€ 63,728
Продается незавершённое капитальное строение (жилой дом) в г. Гродно, ул. Ваньковича. Дом ра…
Дом
Лида, Беларусь
190 м²
€ 41,884
Площадь дома 190,4, жилая- 58,7, кухня-9,6. В доме два этажа: на первом -3 комнаты, кухня, с…
Дом
Мижевичский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 13,658
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 6,374
Продается дачный участок с домом. Расположен в близи г.Лида, Новоселки, Хорошее место для ва…
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 15,479
Дача и смежный участок в окружении соснового леса вблизи реки Татарка. Тихое, экологически ч…
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
2
36 м²
1
€ 15,479
Дача и смежный участок в окружении соснового леса вблизи реки Татарка. Тихое, экологически ч…
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
9 м²
€ 15,479
Местоположение: Квасовский с/с, д.Гривки, СТ «Гарант», дачный участок 12 км от Г…
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
2
94 м²
2
€ 15,479
Местоположение: Квасовский с/с, д.Гривки, СТ «Гарант», дачный участок 12 км от Г…
Дом
Щучин, Беларусь
87 м²
€ 31,869
Продается дом в г.Щучин.Тихое живописное место,10 мин ходьбы до центра города. Сделан ремонт…
Дом 3 комнаты
Щучин, Беларусь
3
87 м²
1
€ 31,869
Продается дом в г.Щучин.Тихое живописное место,10 мин ходьбы до центра города. Сделан ремон…
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 10,016
Продается просторная дача в Доржах в пешей доступности от реки Дитва. Дом на участке б…
Дом
Гродно, Беларусь
359 м²
€ 122,922
Продается одноквартирный жилой дом рядом с центром города Гродно. Готов к проживанию. Площад…
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 10,016
Местоположение: Квасовский с/с, СТ «Светлячок», дачный участок 18 км от Гродно .…
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 10,016
Местоположение: Квасовский с/с, СТ «Светлячок», дачный участок 18 км от Гродно .…
Дом
Новогрудок, Беларусь
220 м²
€ 100,158
Продается дом в г. Новогрудок в районе Митрополь! Отличный и надёжный, он станет для вас нас…
Дом 4 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
4
45 м²
2
€ 10,016
Местоположение: Квасовский с/с, СТ «Светлячок», дачный участок 18 км от Гродно .…
Дом
Озёрский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 8,650
Продаётся жилой дом в деревне Каменистая (Гожский с/с). Находится всего в 11 км от городской…
Дом
Белица, Беларусь
201 м²
€ 9,105
Продается большой бревенчатый дом в аг. Белица Лидского района. Д…
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 2,914
Местоположение: Квасовский с/с, д.Гривки, СТ «Гарант», дачный участок 12 км от Г…
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4
359 м²
2
€ 122,922
Продается одноквартирный жилой дом рядом с центром города Гродно. Готов к проживанию. Площад…
Дом 2 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
2
24 м²
1
€ 2,914
Местоположение: Квасовский с/с, д.Гривки, СТ «Гарант», дачный участок 12 км от Г…
Дом
Гродно, Беларусь
183 м²
€ 100,158
Продажа 2-этажного дома в Южном. Все удобства. В доме баня с бассейном. В шаговой доступност…
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
5
183 м²
2
€ 100,158
Продажа 2-этажного дома в Южном. Все удобства. В доме баня с бассейном. В шаговой доступност…
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 16,116
Продается двухэтажная дача в районе деревни Новоселки. На участке двухэтажный ки…
Дом
Гродно, Беларусь
235 м²
€ 81,037
Местоположение: г. Гродно, ул. Заменгофа,14. Микрорайон Южный. Тихое экологически чистое мес…
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
378 м²
€ 54,632
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 8,195
Продается дача в СТ «Лесное -4» (Королино). По асфальту до СТ на автомобиле 10 м…
Дом
Лядский сельский Совет, Беларусь
213 м²
€ 18,211
Продается дом в агрогородке Лещанка, ул. Школьная, в 5 км от Щучина. Дом блочный, обложен ки…
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4
235 м²
2
€ 81,037
Местоположение: г. Гродно, ул. Заменгофа,14. Микрорайон Южный. Тихое экологически чистое мес…
Дом 5 комнат
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
5
378 м²
2
€ 54,632
Продается незавершенное строительством законсервированный жилой дом в деревне Каменка (Копте…
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь
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