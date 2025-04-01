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Дома в Щучин, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Дом 2 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается дом в г.Щучин. 15-20 мин ходьбы до центра города. В доме газовое отопление. Работ…
$13,500
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Дом 4 комнаты в Щучин, Беларусь
Дом 4 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
В продаже изолированная часть жилого дома в г. Щучин на ул. Ленина, д. 126 – 3-комнатная ква…
$59,000
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