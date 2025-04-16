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Дома в Сопоцкин, Беларусь

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Сопоцкин, Беларусь
Дом 5 комнат
Сопоцкин, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
В продаже участок с недостроенным домом в живописном месте возле леса. Местонахождение: гп.…
$51,000
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Дом в Сопоцкин, Беларусь
Дом
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 147 м²
В продаже участок с недостроенным домом в живописном месте возле леса.Местонахождение: гп.Со…
$51,000
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Дом в Сопоцкин, Беларусь
Дом
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 309 м²
Местонахождение: гп.Сопоцкин, ул.Теолинская (20 км от г.Гродно).Общая информация о доме: нез…
$30,000
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Дом 3 комнаты в Сопоцкин, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сопоцкин, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом мансардного типа в г.п. Сопоцкин на ул. Новой. Дом располагается…
$55,000
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