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Дома в Дубненский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом 1 комната в Дубно, Беларусь
Дом 1 комната
Дубно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается дом рядом с р. Неман. Мостовский р-н, аг. Дубно. Дом деревянный. Электроэнергия…
$6,000
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Дом в Хартица, Беларусь
Дом
Хартица, Беларусь
Площадь 84 м²
Общая информация о доме: год постройки – 2008, общая площадь – 84.4 кв.м., жилая площадь – 3…
$34,900
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Дом 3 комнаты в Хартица, Беларусь
Дом 3 комнаты
Хартица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Общая информация о доме: год постройки – 2008, общая площадь – 84.4 кв.м., жилая площадь – 3…
$34,900
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Параметры недвижимости в Дубненский сельский Совет, Беларусь

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