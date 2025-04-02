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Дома в Рожанковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Рожанковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рожанковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продается жилой дом в Щучинском районе 16 соток земли. Земля обработана. На территории 2 сар…
$3,700
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Дом 3 комнаты в Рожанка, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рожанка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
В продаже жилой дом на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на пути Москва — Гродно. Деревянный 3…
$19,000
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Дом 3 комнаты в Рожанка, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рожанка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
В продаже полдома – 3-комнатная изолированная квартира на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на …
$2,751
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Дом 6 комнат в Рожанка, Беларусь
Дом 6 комнат
Рожанка, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва — Гродно. Блочн…
$50,000
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