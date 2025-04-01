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Дома в Скидель, Беларусь

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Скидель, Беларусь
Дом 3 комнаты
Скидель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
В продаже участок с домом в самом центре города Скидель, на ул. Ленина. Участок 7 соток пря…
$12,000
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Дом 4 комнаты в Скидель, Беларусь
Дом 4 комнаты
Скидель, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1/2 часть блокированного жилого дома по улице Мелиораторов в г. Скиделе, 1969 года…
$25,000
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Дом в Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
Количество этажей 2
В г. Скиделе по ул. Заречной, 36 А продается просторный дом (незавершенное капитальное строе…
$65,000
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