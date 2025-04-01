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Дома в Беличский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 52 м²
Купить дом в деревне Квасыничи! ❤️Отличное место для Вашего дома либо дачи! Всего в 9-ти км …
$12,000
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Дом в Белицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Белицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продаётся дом с участком в д. Понемонцы!Адрес: Песковский с/с.,, живописное место на берегу …
$5,500
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Дом в Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютный дом в д. Горки, всего в 5 км.от г. Слуцка.Общая площадь 55.7 м2; жилая 21.3…
$16,000
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Дом в Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Ваш новый дом в Чижовке  ❤️ Живите с комфортом: уютный дом с хоршим ремонтом в деревне Чижов…
$65,000
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Дом в Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Самое время купить дачу! ❤️ Уютный просторный дом в тихом месте! Адрес: аг. Октябрь, ул. Сов…
$6,900
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Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 40 м²
Уютный бревенчатый одноуровневый дом с участком в 25 соток! ❤️Этот теплый дом — именно то, ч…
$10,000
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Параметры недвижимости в Беличский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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