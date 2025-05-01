  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Oeiras

Продажа новостроек в Oeiras

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Barcarena, Португалия
от
$265,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 88–161 м²
6 объектов недвижимости 6
Первое здание из 4, осталось всего 6 из 15 квартир. Планируемое завершение строительства - декабрь 2025 года
Застройщик
Amber PD
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти