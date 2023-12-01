Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря.
Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,
который станет вашим персональным оазисом.
Состоит из двух этажных домов с видом на море.
Представлены:
апартаменты с одной спальней и террасой на крыше
1+1 63 m2+6m2+32m2 от 103 000 £
апартаменты с двумя спальнями в стиле лофт
2+1 69 m2+25m2+4 m2 от 144 000 £
В стоимость квартиры входит:
ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами
встроенная кухня (без техники)
проведена система под кондиционирование
кафель, ламинат, межкомнатные двери
окрашенные стены.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Ресторан
Кафе
Салон красоты
Аренда велосипедов
Рынок
Площадки для пляжного волейбола
Бар с 12 бассейнами и зонами отдыха
Игровые площадки для гольфа, тенниса, дартса
Аквапарк
Сдается: июнь 2026 год
ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ:
30 % - первый взнос
40% - рассрочка до получения ключей
(август 2026 г.)
30% - рассрочка 12 мес после
получения ключей.