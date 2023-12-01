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Продажа новостроек в Rizokarpaso

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Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€114,195
Площадь 93–101 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря. Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,  который станет вашим персональным оазисом.  Состоит из двух этажных домов с видом на море.  Представлены: апартаменты с одной спальней и террасой на крыше  1+1  63 m2+6m2+32m2 от 103 000 £  апартаменты с двумя спальнями в стиле лофт              2+1 69 m2+25m2+4 m2 от 144 000 £ В стоимость квартиры входит: ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами  встроенная кухня (без техники) проведена система под кондиционирование кафель, ламинат, межкомнатные двери окрашенные стены. ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан Кафе  Салон красоты Аренда велосипедов Рынок Площадки для пляжного волейбола Бар с 12 бассейнами и зонами отдыха Игровые площадки для гольфа, тенниса, дартса Аквапарк   Сдается: июнь 2026 год ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ: 30 % - первый взнос  40% - рассрочка до получения ключей  (август  2026 г.) 30% - рассрочка 12 мес после  получения ключей.  
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