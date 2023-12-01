Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра

от €114,195

93–101 м² 4

Сдача в: 2026

Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря. Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон, который станет вашим персональным оазисом. Состоит из двух этажных домов с видом на море. Представлены: апартаменты с одной спальней и террасой на крыше 1+1 63 m2+6m2+32m2 от 103 000 £ апартаменты с двумя спальнями в стиле лофт 2+1 69 m2+25m2+4 m2 от 144 000 £ В стоимость квартиры входит: ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами встроенная кухня (без техники) проведена система под кондиционирование кафель, ламинат, межкомнатные двери окрашенные стены. ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан Кафе Салон красоты Аренда велосипедов Рынок Площадки для пляжного волейбола Бар с 12 бассейнами и зонами отдыха Игровые площадки для гольфа, тенниса, дартса Аквапарк Сдается: июнь 2026 год ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ: 30 % - первый взнос 40% - рассрочка до получения ключей (август 2026 г.) 30% - рассрочка 12 мес после получения ключей.