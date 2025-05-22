Жилой комплекс Park Rest Resort

Park Rest Resort - это комплекс, расположившийся на западном побережье Северного Кипра, в городе Лефке.

Лефке — город и муниципалитет на Северном Кипре, расположенный у залива Морфу. Лефке известен своими цитрусовыми и медными рудниками. В Лефке находится множество исторических домов, построенных в кипрско-османском архитектурном стиле. Большинство этих домов были построены в период с 1900 по 1930 годы, и, хотя они в основном выполнены в османском архитектурном стиле, в них также присутствуют элементы греческой архитектуры, такие как ионические колонны.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ УДОБСТВА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

Parkrest Beach Club: Наслаждайтесь морем и солнцем с доступом к частному пляжу, расслабляйтесь под освежающие коктейли.

Grand Market: Супермаркет с широким ассортиментом товаров, где вы можете найти все необходимое на каждый день.

Local Bazaar: Возможность открыть для себя уникальные изделия ручной работы и сувениры, характерные для региона.

Elite Royal Hotel & Casino: Незабываемый отдых в роскошном отеле и казино.

Azure Resort & Spa: Расслабьтесь с процедурами спа, массажем и велнес-услугами.

Parkrest Aqua Park: Водный парк и развлечения для всей семьи.

The Island Marina: Изящные рестораны и кафе с видом на яхтенную пристань.

Seaside Fine Dining Restaurant: Уникальный гастрономический опыт на берегу моря.

ТИПЫ КВАРТИР (всего 247):

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66 км к центру Гирне

6 км до Европейского Университета

береговая линия

77 км до аэропорта Эрджан

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: