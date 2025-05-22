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Жилой комплекс Park Rest Resort

Перистеронари, Северный Кипр
от
$127,160
BTC
1.5125444
ETH
79.2789204
USDT
125 721.2502904
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
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ID: 26652
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Перистеронари

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Park Rest Resort - это комплекс, расположившийся на западном побережье Северного Кипра, в городе Лефке. 

Лефке — город и муниципалитет на Северном Кипре, расположенный у залива Морфу. Лефке известен своими цитрусовыми и медными рудниками. В Лефке находится множество исторических домов, построенных в кипрско-османском архитектурном стиле. Большинство этих домов были построены в период с 1900 по 1930 годы, и, хотя они в основном выполнены в османском архитектурном стиле, в них также присутствуют элементы греческой архитектуры, такие как ионические колонны. 

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ УДОБСТВА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

  • Parkrest Beach Club: Наслаждайтесь морем и солнцем с доступом к частному пляжу, расслабляйтесь под освежающие коктейли.
  • Grand Market: Супермаркет с широким ассортиментом товаров, где вы можете найти все необходимое на каждый день.
  • Local Bazaar: Возможность открыть для себя уникальные изделия ручной работы и сувениры, характерные для региона.
  • Elite Royal Hotel & Casino: Незабываемый отдых в роскошном отеле и казино.
  • Azure Resort & Spa: Расслабьтесь с процедурами спа, массажем и велнес-услугами.
  • Parkrest Aqua Park: Водный парк и развлечения для всей семьи.
  • The Island Marina: Изящные рестораны и кафе с видом на яхтенную пристань.
  • Seaside Fine Dining Restaurant: Уникальный гастрономический опыт на берегу моря.

ТИПЫ КВАРТИР (всего 247):

  • 1+0
  • 1+1
  • 2+1

66 км к центру Гирне
6 км до Европейского Университета
береговая линия
77 км до аэропорта Эрджан

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

  • Kрытый & открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна и турецкая баня (хамам)
  • Мини-клуб
  • Фитнес
  • Кондиционеры в каждой комнате
  • Камеры видеонаблюдения
  • Видеодомофон

Местонахождение на карте

Перистеронари, Северный Кипр

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Жилой комплекс Park Rest Resort
Перистеронари, Северный Кипр
от
$127,160
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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