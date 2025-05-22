Жилой комплекс Park Rest Resort

Park Rest Resort - это комплекс, расположившийся на западном побережье Северного Кипра, в городе Лефке.
Лефке — город и муниципалитет на Северном Кипре, расположенный у залива Морфу. Лефке известен своими цитрусовыми и медными рудниками. В Лефке находится множество исторических домов, построенных в кипрско-османском архитектурном стиле. Большинство этих домов были построены в период с 1900 по 1930 годы, и, хотя они в основном выполнены в османском архитектурном стиле, в них также присутствуют элементы греческой архитектуры, такие как ионические колонны.
БЛИЗЛЕЖАЩИЕ УДОБСТВА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
ТИПЫ КВАРТИР (всего 247):
66 км к центру Гирне
6 км до Европейского Университета
береговая линия
77 км до аэропорта Эрджан
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: