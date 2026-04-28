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Жилой квартал "ПХУКЕТ Гирне"

Karakoumi, Северный Кипр
от
$131,184
;
14
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ID: 3880
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Karakoumi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

  •  Апартаменты в Татлысу от 104 000 фунтов  в  продаже  в ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ  "ПХУКЕТ Гирне ". 
  • Расположен  ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на северном побережье Кипра в регионе с шикарной природой, р-н Татлысу. 
  • Это масштабный проект, отлично подходящий для арендного бизнеса, а также для спокойного семейного отдыха.
  • Расположен в первой линии моря. С концепцией оздоровительного комплекса. Здесь всего 655 объектов недвижимости.
  •  
  • Это квартиры-студии, 1+1, 2+1, таунхаусы и виллы.
  • СДАЧА - МАРТ 2027 ГОДА 
  • РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
  •  17 км - Гольф-клуб Korineum 
  • 35 км - Кирения 
  • 40 км - Фамагуста 
  • 50 км - Аэропорт Ercan 
  • 62 км - Karpaz Gate Marina 
  • 74 км - Аэропорт Larnaca
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 
  •  Тренажёрный зал 
  •  Хамам 
  •  Сауна 
  • Массажные комнаты 
  • Внутренний бассейн 
  • Центр красоты 
  • Пешеходные тропы 
  • Велосипедные дорожки
  •  Стоматология 
  • Йога  
  • Ресторан 
  • Клиники 
  • Теннисный корт
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: 

Студии GARDEN ( от 43 м2) - от 104 000 

Студии PENTHOUSE (  78 м2) - от 132 000 

1+1  GARDEN (от 60 м2) – от 132 000£ 

Квартиры  PENTHOUSE 2+1  (135 м2) – от 236 500£ 

Вилла  GARDEN  3+1 (214 м2) – от 575 000£ 

 

Период строительства: 

Март 2024 г. – март 2027 г.

 

ПЛАН ОПЛАТЫ: 

 2000£ - депозит бронирования на 2 недели 

 5000£ - депозит бронирования на 1 месяц 

 35% - первоначальный взнос 

 65% - начиная с марта 2024 г. до ввода в эксплуатацию (март 2027 г.) ежемесячными или ежеквартальными платежами 

Оплата (наличные, банковский перевод, криптовалюта)

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС  Бронирование апартамента онлайн  (на 1 мес. - от 5 000 фунтов)

 

 

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.0 – 60.0
Цена за м², USD 2,602 – 2,738
Цена квартиры, USD 119,002 – 150,319
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 135.0
Цена за м², USD 1,876
Цена квартиры, USD 269,321
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 93.0
Цена за м², USD 6,620
Цена квартиры, USD 654,798

Местонахождение на карте

Karakoumi, Северный Кипр

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Жилой квартал "ПХУКЕТ Гирне"
Karakoumi, Северный Кипр
от
$131,184
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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