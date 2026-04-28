Жилой квартал "ПХУКЕТ Гирне"

Апартаменты в Татлысу от 104 000 фунтов в продаже в ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ПХУКЕТ Гирне ".

Расположен ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на северном побережье Кипра в регионе с шикарной природой, р-н Татлысу.

Это масштабный проект, отлично подходящий для арендного бизнеса, а также для спокойного семейного отдыха.

Расположен в первой линии моря. С концепцией оздоровительного комплекса. Здесь всего 655 объектов недвижимости.



Это квартиры-студии, 1+1, 2+1, таунхаусы и виллы.

СДАЧА - МАРТ 2027 ГОДА

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

17 км - Гольф-клуб Korineum

35 км - Кирения

40 км - Фамагуста

50 км - Аэропорт Ercan

62 км - Karpaz Gate Marina

74 км - Аэропорт Larnaca

Тренажёрный зал

Хамам

Сауна

Массажные комнаты

Внутренний бассейн

Центр красоты

Пешеходные тропы

Велосипедные дорожки

Стоматология

Йога

Ресторан

Клиники

Теннисный корт

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:

Студии GARDEN ( от 43 м2) - от 104 000

Студии PENTHOUSE ( 78 м2) - от 132 000

1+1 GARDEN (от 60 м2) – от 132 000£

Квартиры PENTHOUSE 2+1 (135 м2) – от 236 500£

Вилла GARDEN 3+1 (214 м2) – от 575 000£

Период строительства:

Март 2024 г. – март 2027 г.

ПЛАН ОПЛАТЫ:

2000£ - депозит бронирования на 2 недели

5000£ - депозит бронирования на 1 месяц

35% - первоначальный взнос

65% - начиная с марта 2024 г. до ввода в эксплуатацию (март 2027 г.) ежемесячными или ежеквартальными платежами

Оплата (наличные, банковский перевод, криптовалюта)

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