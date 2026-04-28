Жилой квартал "ПХУКЕТ Гирне"

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Апартаменты в Татлысу от 104 000 фунтов в продаже в ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ПХУКЕТ Гирне ".
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Расположен ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на северном побережье Кипра в регионе с шикарной природой, р-н Татлысу.
- Это масштабный проект, отлично подходящий для арендного бизнеса, а также для спокойного семейного отдыха.
- Расположен в первой линии моря. С концепцией оздоровительного комплекса. Здесь всего 655 объектов недвижимости.
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Это квартиры-студии, 1+1, 2+1, таунхаусы и виллы.
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СДАЧА - МАРТ 2027 ГОДА
- РАСПОЛОЖЕНИЕ:
- 17 км - Гольф-клуб Korineum
- 35 км - Кирения
- 40 км - Фамагуста
- 50 км - Аэропорт Ercan
- 62 км - Karpaz Gate Marina
- 74 км - Аэропорт Larnaca
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
- Тренажёрный зал
- Хамам
- Сауна
- Массажные комнаты
- Внутренний бассейн
- Центр красоты
- Пешеходные тропы
- Велосипедные дорожки
- Стоматология
- Йога
- Ресторан
- Клиники
- Теннисный корт
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Студии GARDEN ( от 43 м2) - от 104 000
Студии PENTHOUSE ( 78 м2) - от 132 000
1+1 GARDEN (от 60 м2) – от 132 000£
Квартиры PENTHOUSE 2+1 (135 м2) – от 236 500£
Вилла GARDEN 3+1 (214 м2) – от 575 000£
Период строительства:
Март 2024 г. – март 2027 г.
ПЛАН ОПЛАТЫ:
2000£ - депозит бронирования на 2 недели
5000£ - депозит бронирования на 1 месяц
35% - первоначальный взнос
65% - начиная с марта 2024 г. до ввода в эксплуатацию (март 2027 г.) ежемесячными или ежеквартальными платежами
Оплата (наличные, банковский перевод, криптовалюта)
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ
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