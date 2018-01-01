ID ПРОЕКТА:

CP-790

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта

Расстояние до моря - 300 м

Расстояние до города Лефкоша - 45 км

Аэропорт Эрджан - 25 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:

1+1 - 50 м² - 140,000 GBP

2+1 - 75 м² - 170,000 GBP

3+1 - 100 м² - 210,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: апрель 2025 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Открытые плавательные бассейны

Открытая парковка

Gaerden

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ:

Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где интенсивно проживают иностранные инвесторы. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта в 750 м от пляжа