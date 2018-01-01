  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта

Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта

Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€162,236
;
22
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ID ПРОЕКТА:
CP-790

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта 
Расстояние до моря - 300 м
Расстояние до города Лефкоша - 45 км
 Аэропорт Эрджан - 25 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 м² - 140,000 GBP
2+1 - 75 м² - 170,000 GBP
3+1 - 100 м² - 210,000 GBP

СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытые плавательные бассейны
Открытая парковка
Gaerden 

РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ:
Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где интенсивно проживают иностранные инвесторы. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта в 750 м от пляжа

Дополнительно

  • Бассейн
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², EUR 2,496
Цена квартиры, EUR 160,632
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 85.0
Цена за м², EUR 2,318
Цена квартиры, EUR 195,053
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², EUR 2,528
Цена квартиры, EUR 275,369
Местонахождение новостройки
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€146,017
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€297,979
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€371,542
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,219
Жилой квартал Orchard
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€516,316
Вы просматриваете
Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€162,236
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€248,979
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€141,126
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти