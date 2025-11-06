Жилой комплекс Hollywood

Hollywood — жизнь в стиле курорта у самого моря 🌊🌴✨
Hollywood — новый масштабный премиальный комплекс на побережье залива Морфу, в живописном районе Газиверен, Северный Кипр.
📍 До песчаного оборудованного пляжа — всего 1 000 метров
🚐 Для резидентов предусмотрен комфортный трансфер
🚶 В пешей доступности центр Газиверена
🏙 Недалеко от города Лефке
Газиверен — уютный и атмосферный прибрежный городок с развитой инфраструктурой: магазины, кафе, рестораны, сервисы — всё рядом 🌅
---
📊 Общая информация о проекте
• Общая площадь строительства: 20 000 м²
• 3 жилых блока (A, B, C)
• 724 апартамента различных планировок
Проект выполнен в формате современного resort-комплекса с просторными террасами, разнообразием форматов жилья и панорамными видами 🌞
---
🌴 Зона отдыха и атмосфера
Hollywood — это настоящий курортный стиль жизни:
🏊 Большие бассейны вдоль каждого блока
🌿 Ландшафтный сад
☀ Просторные зоны для отдыха с шезлонгами
🍹 Бар у бассейна и ресторан
💆 SPA-центр
🏋 Фитнес-центр
---
✨ Особенности комплекса
1️⃣ Бассейны, протянувшиеся вдоль фасада каждого блока
2️⃣ Апартаменты на первом этаже с прямым выходом к бассейну и в сад
3️⃣ Доступ к оборудованному пляжу
---
🏖 Инфраструктура комплекса
• Открытые бассейны с зонами отдыха
• Крытый подогреваемый бассейн
• Сауна / Хаммам
• Фитнес-центр
• Детские и спортивные площадки
• Ресторан и pool-bar
• BBQ зоны
• Оборудованный пляж
• Открытые парковки
• Kitesurfing 🌊
• Windsurfing 🌬
• Такси-сервис
• Concierge-сервис
• Прачечная
• Управляющая компания
---
📐 Форматы апартаментов
Студия — 1 этаж (с выходом к бассейну или в сад)
NET: 30 м²
GROSS: 50 м²
1+1 — 1 этаж (с выходом к бассейну)
NET: от 45 м²
GROSS: 60–65 м²
Студия — 1 этаж
NET: 30 м²
GROSS: 50 м²
1+1 — 1 этаж
NET: 45 м²
GROSS: 60–65 м²
Студия — 2 этаж
NET: 30 м²
GROSS: 50 м²
1+1 — 2 этаж
NET: 45 м²
GROSS: 60–65 м²
---
📍 Локация и перспективы
Проект расположен в перспективном регионе с утверждёнными государственными программами по развитию дорог и набережных 🚧🌊
Вблизи находятся города Кирения и Никосия.
Также рядом работает современный израильский медицинский центр с полным спектром услуг:
кардиология, педиатрия, инвазивная медицина, химиотерапия, пластическая хирургия, лазерные технологии и телемедицина 🏥✨
---
Hollywood — это сочетание инвестиций, отдыха и курортного образа жизни круглый год 🌴☀