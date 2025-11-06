  1. Realting.com
Жилой комплекс Hollywood

Газивера, Северный Кипр
от
$109,942
НДС
37
ID: 33364
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Hollywood — жизнь в стиле курорта у самого моря 🌊🌴✨

Hollywood — новый масштабный премиальный комплекс на побережье залива Морфу, в живописном районе Газиверен, Северный Кипр.

📍 До песчаного оборудованного пляжа — всего 1 000 метров
🚐 Для резидентов предусмотрен комфортный трансфер
🚶 В пешей доступности центр Газиверена
🏙 Недалеко от города Лефке

Газиверен — уютный и атмосферный прибрежный городок с развитой инфраструктурой: магазины, кафе, рестораны, сервисы — всё рядом 🌅

---

📊 Общая информация о проекте

• Общая площадь строительства: 20 000 м²
• 3 жилых блока (A, B, C)
• 724 апартамента различных планировок

Проект выполнен в формате современного resort-комплекса с просторными террасами, разнообразием форматов жилья и панорамными видами 🌞

---

🌴 Зона отдыха и атмосфера

Hollywood — это настоящий курортный стиль жизни:

🏊 Большие бассейны вдоль каждого блока
🌿 Ландшафтный сад
☀ Просторные зоны для отдыха с шезлонгами
🍹 Бар у бассейна и ресторан
💆 SPA-центр
🏋 Фитнес-центр

---

✨ Особенности комплекса

1️⃣ Бассейны, протянувшиеся вдоль фасада каждого блока
2️⃣ Апартаменты на первом этаже с прямым выходом к бассейну и в сад
3️⃣ Доступ к оборудованному пляжу

---

🏖 Инфраструктура комплекса

• Открытые бассейны с зонами отдыха
• Крытый подогреваемый бассейн
• Сауна / Хаммам
• Фитнес-центр
• Детские и спортивные площадки
• Ресторан и pool-bar
• BBQ зоны
• Оборудованный пляж
• Открытые парковки
• Kitesurfing 🌊
• Windsurfing 🌬
• Такси-сервис
• Concierge-сервис
• Прачечная
• Управляющая компания

---

📐 Форматы апартаментов

Студия — 1 этаж (с выходом к бассейну или в сад)

NET: 30 м²
GROSS: 50 м²

1+1 — 1 этаж (с выходом к бассейну)

NET: от 45 м²
GROSS: 60–65 м²

Студия — 1 этаж

NET: 30 м²
GROSS: 50 м²

1+1 — 1 этаж

NET: 45 м²
GROSS: 60–65 м²

Студия — 2 этаж

NET: 30 м²
GROSS: 50 м²

1+1 — 2 этаж

NET: 45 м²
GROSS: 60–65 м²

---

📍 Локация и перспективы

Проект расположен в перспективном регионе с утверждёнными государственными программами по развитию дорог и набережных 🚧🌊

Вблизи находятся города Кирения и Никосия.

Также рядом работает современный израильский медицинский центр с полным спектром услуг:
кардиология, педиатрия, инвазивная медицина, химиотерапия, пластическая хирургия, лазерные технологии и телемедицина 🏥✨

---

Hollywood — это сочетание инвестиций, отдыха и курортного образа жизни круглый год 🌴☀

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

НДС
