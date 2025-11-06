Жилой комплекс Hollywood

Hollywood — жизнь в стиле курорта у самого моря 🌊🌴✨

Hollywood — новый масштабный премиальный комплекс на побережье залива Морфу, в живописном районе Газиверен, Северный Кипр.

📍 До песчаного оборудованного пляжа — всего 1 000 метров

🚐 Для резидентов предусмотрен комфортный трансфер

🚶 В пешей доступности центр Газиверена

🏙 Недалеко от города Лефке

Газиверен — уютный и атмосферный прибрежный городок с развитой инфраструктурой: магазины, кафе, рестораны, сервисы — всё рядом 🌅

---

📊 Общая информация о проекте

• Общая площадь строительства: 20 000 м²

• 3 жилых блока (A, B, C)

• 724 апартамента различных планировок

Проект выполнен в формате современного resort-комплекса с просторными террасами, разнообразием форматов жилья и панорамными видами 🌞

---

🌴 Зона отдыха и атмосфера

Hollywood — это настоящий курортный стиль жизни:

🏊 Большие бассейны вдоль каждого блока

🌿 Ландшафтный сад

☀ Просторные зоны для отдыха с шезлонгами

🍹 Бар у бассейна и ресторан

💆 SPA-центр

🏋 Фитнес-центр

---

✨ Особенности комплекса

1️⃣ Бассейны, протянувшиеся вдоль фасада каждого блока

2️⃣ Апартаменты на первом этаже с прямым выходом к бассейну и в сад

3️⃣ Доступ к оборудованному пляжу

---

🏖 Инфраструктура комплекса

• Открытые бассейны с зонами отдыха

• Крытый подогреваемый бассейн

• Сауна / Хаммам

• Фитнес-центр

• Детские и спортивные площадки

• Ресторан и pool-bar

• BBQ зоны

• Оборудованный пляж

• Открытые парковки

• Kitesurfing 🌊

• Windsurfing 🌬

• Такси-сервис

• Concierge-сервис

• Прачечная

• Управляющая компания

---

📐 Форматы апартаментов

Студия — 1 этаж (с выходом к бассейну или в сад)

NET: 30 м²

GROSS: 50 м²

1+1 — 1 этаж (с выходом к бассейну)

NET: от 45 м²

GROSS: 60–65 м²

Студия — 1 этаж

NET: 30 м²

GROSS: 50 м²

1+1 — 1 этаж

NET: 45 м²

GROSS: 60–65 м²

Студия — 2 этаж

NET: 30 м²

GROSS: 50 м²

1+1 — 2 этаж

NET: 45 м²

GROSS: 60–65 м²

---

📍 Локация и перспективы

Проект расположен в перспективном регионе с утверждёнными государственными программами по развитию дорог и набережных 🚧🌊

Вблизи находятся города Кирения и Никосия.

Также рядом работает современный израильский медицинский центр с полным спектром услуг:

кардиология, педиатрия, инвазивная медицина, химиотерапия, пластическая хирургия, лазерные технологии и телемедицина 🏥✨

---

Hollywood — это сочетание инвестиций, отдыха и курортного образа жизни круглый год 🌴☀