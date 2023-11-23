Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра

от €183,456

175 м² 1

ID ПРОЕКТА: CP-804 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия / Гониели Расстояние до города Лефкоша - 17 км. Аэропорт Эрджан - 30 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 160 м² + терраса 18 м² - 165,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.