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Продажа новостроек в Gonyeli

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Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€189,291
Агентство: GP real estate
Вилла Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Никосия
Вилла Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Никосия
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,456
Площадь 175 м²
1 объект 1
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-804   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до   сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия / Гониели Расстояние до города Лефкоша - 17 км. Аэропорт Эрджан - 30 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 160 м² + терраса 18 м² - 165,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€147,991
Агентство: GP real estate
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Жилой квартал Uzun 30
Жилой квартал Uzun 30
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€99,234
Агентство: GP real estate
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