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Таунхаусы с видом на море на Северном Кипре

Кирения
4
Girne Belediyesi
10
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
3
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
$250,847
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Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
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Таунхаус 5 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 3
Танхаус в 3 этажа, большая гостинная объединенная с кухней, 3 спальни, 2 санузла, терраса…
$290,632
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
$210,134
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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