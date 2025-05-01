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Продажа новостроек в Beyarmudu Belediyesi

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Вилла Боазтепе
Вилла Боазтепе
Ахериту, Северный Кипр
от
$366,768
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Идеальный комплекс для жизни возводится в районе Боазтепе в 25 км от Фамагусты. Отсюда открываются невероятные виды на просторы Средиземного моря, т.к. проект расположен на возвышенности. Это комплекс вилл и апартаментов. Архитектурный дизайн проекта тщательно продуман и не имеет аналогов…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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