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Продажа новостроек в Чехии

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Многоквартирный жилой дом Veleslavínská 47 Residence
Многоквартирный жилой дом Veleslavínská 47 Residence
Столица Прага, Чехия
от
$5,28 млн
Количество этажей 4
Откройте для себя наше эксклюзивное предложение 16 тщательно спроектированных апартаментов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, каждый из которых предлагает жилые помещения от 31 м2 до 55 м2. 3 различных нежилых пространства, идеально подходящих для ваших …
Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
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Часто задаваемые вопросы о новостройках Чехии

В каких новостройках Чехии чаще всего покупаются квартиры сегодня?

Особым спросом у покупателей пользуются жилые комплексы в развитых локациях - Праге, Брно, Пльзене. Инвесторы активно приобретают здесь квартиры и апартаменты в зданиях, построенных из кирпича, бетона и газоблоков.

Какие в среднем установлены цены на новостройки в Чехии?

Кв. метр нового жилья оценивается по стране в 2500-4000 евро. В столице (Праге) стоимость новой квартиры в Чехии может достигать 5000 евро за квадрат. Окончательные расценки зависят от типа строительных материалов, качества ремонта, престижности компании-девелопера.

Как иностранным лицам купить жилье от застройщика в Чехии?

Приобрести объект можно самостоятельно, связавшись со строительной компанией, или через чешское риэлторское агентство. Второй вариант более безопасный: риэлторы проверят документы на здание и землю, предоставят информацию о застройщике, окажут профессиональное содействие на каждом этапе сделки. Перевести деньги девелоперу иностранный покупатель может с личного счета в чешском банке или переводом из своей страны.
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