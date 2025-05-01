Приобрести объект можно самостоятельно, связавшись со строительной компанией, или через чешское риэлторское агентство. Второй вариант более безопасный: риэлторы проверят документы на здание и землю, предоставят информацию о застройщике, окажут профессиональное содействие на каждом этапе сделки. Перевести деньги девелоперу иностранный покупатель может с личного счета в чешском банке или переводом из своей страны.