Часто задаваемые вопросы о новостройках Чехии
В каких новостройках Чехии чаще всего покупаются квартиры сегодня?
Особым спросом у покупателей пользуются жилые комплексы в развитых локациях - Праге, Брно, Пльзене. Инвесторы активно приобретают здесь квартиры и апартаменты в зданиях, построенных из кирпича, бетона и газоблоков.
Какие в среднем установлены цены на новостройки в Чехии?
Кв. метр нового жилья оценивается по стране в 2500-4000 евро. В столице (Праге) стоимость новой квартиры в Чехии может достигать 5000 евро за квадрат. Окончательные расценки зависят от типа строительных материалов, качества ремонта, престижности компании-девелопера.
Как иностранным лицам купить жилье от застройщика в Чехии?
Приобрести объект можно самостоятельно, связавшись со строительной компанией, или через чешское риэлторское агентство. Второй вариант более безопасный: риэлторы проверят документы на здание и землю, предоставят информацию о застройщике, окажут профессиональное содействие на каждом этапе сделки. Перевести деньги девелоперу иностранный покупатель может с личного счета в чешском банке или переводом из своей страны.