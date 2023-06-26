В каких странах выдают Голубую карту ЕС? Сравнение программ и условия получения
Европейский совет принял директиву о Голубой карте ЕС в мае 2009 года, а уже в 2021 году было выдано 28,966 таких карт. В каких именно странах выдают Blue Card EU, какие права получают ее обладатели, как получить заветную Голубую карту и какие изменения вступят в силу уже в ноябре 2023 года? Обо всем этом — читайте в нашем подробном материале.
Если вкратце, Голубая карта дает высококвалифицированным работникам из-за пределов Евросоюза право жить и работать в стране ЕС при выполнении ряда условий. Об этих условиях и других подробностях — далее.
В каких странах можно получить Голубую карту ЕС? Сравнительная таблица программ
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Голубая карта ЕС в Великобритании, Ирландии и Дании.
Что дает Голубая карта ЕС?
По сравнению с обычными национальными разрешениями на работу Голубая карта имеет ряд преимуществ:
- Вы можете оставаться и работать на срок от одного до четырех лет в государстве-члене, которое предоставило вам Голубую карту ЕС. Карту также можно продлить на тот же период, если вы по-прежнему выполняете все условия.
- Имея действующую Blue card, вы можете также посещать другие страны ЕС на срок до трех месяцев в течение шестимесячного периода.
- Через 18 месяцев (с ноября 2023-го — через 12 месяцев) вы можете переехать в другую страну ЕС, чтобы работать там высококвалифицированным специалистом. Для этого вы должны подать заявление на получение новой Голубой карты ЕС.
- Голубая карта ЕС предлагает вам взять с собой членов семьи.
- Если вы вдруг потеряете работу, у вас будет три месяца, чтобы найти новую. В противном случае, вашу Голубую карту ЕС могут отозвать.
Как получить Голубую карту ЕС? Условия для подачи заявки
Для получения Голубой карты ЕС :
- доказать, что у вас есть «высшая профессиональная квалификация» (подойдут документы о высшем образовании); в некоторых случаях достаточно предоставить доказательства о не менее пяти годах соответствующего профессионального опыта;
- работать наемным работником — Голубая карта ЕС не распространяется на самозанятых или предпринимателей;
- иметь годовую брутто-зарплату, как минимум в полтора раза превышающую среднюю заработную плату по стране (исключение — случаи, когда применяется более низкий порог по заработку);
- предоставить рабочий контракт или предложение о работе в стране ЕС как минимум на один год (с ноября 2023 — на срок не менее 6 месяцев);
- иметь необходимые проездные документы и медицинскую страховку для себя и любых родственников, которые приезжают в ЕС вместе с вами.
- доказать, что выполняете юридические требования для занятия своей профессией, если она регулируется.
Куда подаваться претендентам на Голубую карту ЕС?
Вы или ваш работодатель должны подать заявление на получение Голубой карты ЕС в компетентные национальные органы страны, где вы хотите работать. Вы получите решение в течение 90 дней с даты регистрации заявления.
Изменения, которые вступят с ноября 2023 года
Важно сказать, что в 2021 году в правила Голубой карты ЕС были внесены , которые должны быть интегрированы в законодательство государств-членов уже к ноябрю 2023 года. Что изменится:
- Порог заработной платы будет снижен до 1-1,6-кратной средней годовой зарплаты до вычета налогов.
- Минимальный срок трудового договора также будет сокращен до 6 месяцев.
- Будет больше гибкости при смене должности или работодателя: для этого в течение первых 12 месяцев обладатели Голубой карты ЕС должны пройти лишь новый тест на рынке труда. Уведомлять об изменении своего положения соответствующие национальные органы нужно будет только по истечении этого периода.
- Обладатели Голубой карты ЕС и члены их семей смогут переехать во второе государство-член на основании упрощенных правил мобильности после года работы в первом государстве-члене.
- Периоды времени, проведенные за работой в разных странах, будут суммироваться, что облегчит доступ к статусу долгосрочного резидента ЕС.