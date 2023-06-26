Европейский совет принял директиву о Голубой карте ЕС в мае 2009 года, а уже в 2021 году было выдано 28,966 таких карт. В каких именно странах выдают Blue Card EU, какие права получают ее обладатели, как получить заветную Голубую карту и какие изменения вступят в силу уже в ноябре 2023 года? Обо всем этом — читайте в нашем подробном материале. 

Если вкратце, Голубая карта дает высококвалифицированным работникам из-за пределов Евросоюза право жить и работать в стране ЕС при выполнении ряда условий. Об этих условиях и других подробностях — далее. 

Содержание:

  1. В каких странах можно получить Голубую карту ЕС? Сравнительная таблица программ
  2. Что дает Голубая карта ЕС? 
  3. Как получить Голубую карту ЕС? Условия для подачи заявки 
  4. Куда подаваться претендентам на Голубую карту ЕС?
  5. Изменения, которые вступят с ноября 2023 года

В каких странах можно получить Голубую карту ЕС? Сравнительная таблица программ

Страна

Срок действия

Порог заработной платы

Комиссия

Австрия

24 месяца

58 434 EUR

120 EUR

Бельгия

13 месяцев

51 494 EUR

215 EUR

Болгария

48 месяцев

10 326 EUR

55 EUR

Хорватия

нет сведений

19 338 EUR

137 EUR

Кипр

нет сведений

0 EUR

0 EUR

Чехия

24 месяца

11 408 EUR

92 EUR

Эстония

27 месяцев

18 096 EUR

120 EUR

Финляндия

24 месяца 

56 774 EUR

550 EUR

Франция

48 месяцев

53 836 EUR

269 EUR

Германия

48 месяцев

53 600 EUR

110 EUR

Греция

24 месяца

30 675 EUR

300 EUR

Венгрия

нет сведений

16 700 EUR

60 EUR

Италия

24 месяца

24 789 EUR

100 EUR

Латвия

60 месяцев

13 776 EUR

100 EUR

Литва

36 месяцев

23 160 EUR

114 EUR

Люксембург

24 месяца

71 946 EUR

80 EUR

Мальта

12 месяцев

16 036 EUR

255 EUR

Нидерланды

48 месяцев

5 272 EUR

285 EUR

Польша

24 месяца

15 446 EUR

111 EUR

Португалия

12 месяцев

24 535 EUR

103 EUR

Румыния

24 месяца

2 250 EUR

174 EUR

Словакия

48 месяцев

15 102 EUR

170 EUR

Словения

24 месяца

28 006 EUR

102 EUR

Испания

12 месяцев

33 908 EUR

418 EUR

Швеция

24 месяца

53 200 EUR

175 EUR

Голубая карта ЕС не внедрена в Великобритании, Ирландии и Дании.

Что дает Голубая карта ЕС? 

По сравнению с обычными национальными разрешениями на работу Голубая карта имеет ряд преимуществ: 

  • Вы можете оставаться и работать на срок от одного до четырех лет в государстве-члене, которое предоставило вам Голубую карту ЕС. Карту также можно продлить на тот же период, если вы по-прежнему выполняете все условия. 
  • Имея действующую Blue card, вы можете также посещать другие страны ЕС на срок до трех месяцев в течение шестимесячного периода. 
  • Через 18 месяцев (с ноября 2023-го — через 12 месяцев) вы можете переехать в другую страну ЕС, чтобы работать там высококвалифицированным специалистом. Для этого вы должны подать заявление на получение новой Голубой карты ЕС. 
  • Голубая карта ЕС предлагает вам взять с собой членов семьи.
  • Если вы вдруг потеряете работу, у вас будет три месяца, чтобы найти новую. В противном случае, вашу Голубую карту ЕС могут отозвать. 

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Как получить Голубую карту ЕС? Условия для подачи заявки 

Для получения Голубой карты ЕС необходимо:

  • доказать, что у вас есть «высшая профессиональная квалификация» (подойдут документы о высшем образовании); в некоторых случаях достаточно предоставить доказательства о не менее пяти годах соответствующего профессионального опыта; 
  • работать наемным работником — Голубая карта ЕС не распространяется на самозанятых или предпринимателей;
  • иметь годовую брутто-зарплату, как минимум в полтора раза превышающую среднюю заработную плату по стране (исключение — случаи, когда применяется более низкий порог по заработку);
  • предоставить рабочий контракт или предложение о работе в стране ЕС как минимум на один год (с ноября 2023 — на срок не менее 6 месяцев);
  • иметь необходимые проездные документы и медицинскую страховку для себя и любых родственников, которые приезжают в ЕС вместе с вами. 
  • доказать, что выполняете юридические требования для занятия своей профессией, если она регулируется.

Куда подаваться претендентам на Голубую карту ЕС?

Вы или ваш работодатель должны подать заявление на получение Голубой карты ЕС в компетентные национальные органы страны, где вы хотите работать. Вы получите решение в течение 90 дней с даты регистрации заявления.

Изменения, которые вступят с ноября 2023 года

Важно сказать, что в 2021 году в правила Голубой карты ЕС были внесены изменения, которые должны быть интегрированы в законодательство государств-членов уже к ноябрю 2023 года. Что изменится:

  • Порог заработной платы будет снижен до 1-1,6-кратной средней годовой зарплаты до вычета налогов. 
  • Минимальный срок трудового договора также будет сокращен до 6 месяцев.
  • Будет больше гибкости при смене должности или работодателя: для этого в течение первых 12 месяцев обладатели Голубой карты ЕС должны пройти лишь новый тест на рынке труда. Уведомлять об изменении своего положения соответствующие национальные органы нужно будет только по истечении этого периода.
  • Обладатели Голубой карты ЕС и члены их семей смогут переехать во второе государство-член на основании упрощенных правил мобильности после года работы в первом государстве-члене.
  • Периоды времени, проведенные за работой в разных странах, будут суммироваться, что облегчит доступ к статусу долгосрочного резидента ЕС.