Европейский совет принял директиву о Голубой карте ЕС в мае 2009 года, а уже в 2021 году было выдано 28,966 таких карт. В каких именно странах выдают Blue Card EU, какие права получают ее обладатели, как получить заветную Голубую карту и какие изменения вступят в силу уже в ноябре 2023 года? Обо всем этом — читайте в нашем подробном материале.

Если вкратце, Голубая карта дает высококвалифицированным работникам из-за пределов Евросоюза право жить и работать в стране ЕС при выполнении ряда условий. Об этих условиях и других подробностях — далее.

В каких странах можно получить Голубую карту ЕС? Сравнительная таблица программ

Страна Срок действия Порог заработной платы Комиссия Австрия 24 месяца 58 434 EUR 120 EUR Бельгия 13 месяцев 51 494 EUR 215 EUR Болгария 48 месяцев 10 326 EUR 55 EUR Хорватия нет сведений 19 338 EUR 137 EUR Кипр нет сведений 0 EUR 0 EUR Чехия 24 месяца 11 408 EUR 92 EUR Эстония 27 месяцев 18 096 EUR 120 EUR Финляндия 24 месяца 56 774 EUR 550 EUR Франция 48 месяцев 53 836 EUR 269 EUR Германия 48 месяцев 53 600 EUR 110 EUR Греция 24 месяца 30 675 EUR 300 EUR Венгрия нет сведений 16 700 EUR 60 EUR Италия 24 месяца 24 789 EUR 100 EUR Латвия 60 месяцев 13 776 EUR 100 EUR Литва 36 месяцев 23 160 EUR 114 EUR Люксембург 24 месяца 71 946 EUR 80 EUR Мальта 12 месяцев 16 036 EUR 255 EUR Нидерланды 48 месяцев 5 272 EUR 285 EUR Польша 24 месяца 15 446 EUR 111 EUR Португалия 12 месяцев 24 535 EUR 103 EUR Румыния 24 месяца 2 250 EUR 174 EUR Словакия 48 месяцев 15 102 EUR 170 EUR Словения 24 месяца 28 006 EUR 102 EUR Испания 12 месяцев 33 908 EUR 418 EUR Швеция 24 месяца 53 200 EUR 175 EUR

Голубая карта ЕС не внедрена в Великобритании, Ирландии и Дании.

Что дает Голубая карта ЕС?

По сравнению с обычными национальными разрешениями на работу Голубая карта имеет ряд преимуществ:

Вы можете оставаться и работать на срок от одного до четырех лет в государстве-члене, которое предоставило вам Голубую карту ЕС. Карту также можно продлить на тот же период, если вы по-прежнему выполняете все условия.

Имея действующую Blue card, вы можете также посещать другие страны ЕС на срок до трех месяцев в течение шестимесячного периода.

Через 18 месяцев (с ноября 2023-го — через 12 месяцев) вы можете переехать в другую страну ЕС, чтобы работать там высококвалифицированным специалистом. Для этого вы должны подать заявление на получение новой Голубой карты ЕС.

Голубая карта ЕС предлагает вам взять с собой членов семьи.

Если вы вдруг потеряете работу, у вас будет три месяца, чтобы найти новую. В противном случае, вашу Голубую карту ЕС могут отозвать.

Как получить Голубую карту ЕС? Условия для подачи заявки

Для получения Голубой карты ЕС необходимо :

доказать, что у вас есть «высшая профессиональная квалификация» (подойдут документы о высшем образовании); в некоторых случаях достаточно предоставить доказательства о не менее пяти годах соответствующего профессионального опыта;

работать наемным работником — Голубая карта ЕС не распространяется на самозанятых или предпринимателей;

иметь годовую брутто-зарплату, как минимум в полтора раза превышающую среднюю заработную плату по стране (исключение — случаи, когда применяется более низкий порог по заработку);

предоставить рабочий контракт или предложение о работе в стране ЕС как минимум на один год (с ноября 2023 — на срок не менее 6 месяцев);

иметь необходимые проездные документы и медицинскую страховку для себя и любых родственников, которые приезжают в ЕС вместе с вами.

доказать, что выполняете юридические требования для занятия своей профессией, если она регулируется.

Куда подаваться претендентам на Голубую карту ЕС?

Вы или ваш работодатель должны подать заявление на получение Голубой карты ЕС в компетентные национальные органы страны, где вы хотите работать. Вы получите решение в течение 90 дней с даты регистрации заявления.

Изменения, которые вступят с ноября 2023 года

Важно сказать, что в 2021 году в правила Голубой карты ЕС были внесены изменения , которые должны быть интегрированы в законодательство государств-членов уже к ноябрю 2023 года. Что изменится: