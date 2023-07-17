Согласно данным Статистического комитета Турции, количество сделок на рынке недвижимости страны снизилось практически наполовину. При этом количество сделок с иностранными покупателями снизилось на 69,6% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Что еще изменилось на рынке недвижимости Турции за последние полгода – в статье.

Погружение в контекст. Коротко о самом важном

Высокий спрос на недвижимость в Турции привел к значительному росту цен и острой нехватке предложений на рынке. Как следствие – местное население фактически перестало иметь возможность не только купить квартиру или дом в Турции, но и даже арендовать жилье в самых популярных районах. В итоге летом прошлого года власти Турции принимают решение о закрытии отдельных районов в самых популярных локациях, тем самым стараясь стабилизировать рынок.

К концу 2022 года в стране началась волна отказов в ВНЖ, и оказалось, что четкой системы в этом вопросе и регламента в стране нет.

Тем не менее, спрос, а за ним и цены на недвижимость Турции продолжали расти. Что касается стоимости недвижимости в Турции, ее годовой рост по состоянию на март 2023-го составил 154% в лирах. Средняя цена за квадратный метр составила 17,573 турецких лир ($905), а срок окупаемости инвестиций в жилье — 20 лет.

Самыми востребованными турецкими регионами в марте стали Стамбул, Анкара и Анталья. В Стамбуле годовой рост цен продажи жилья составил 144% со средней ценой за квадрат в 27,004 турецких лир ($1 391).

В мае 2023 года в Турции состоялись выборы президента, и многие иностранные инвесторы тогда заняли выжидательную позицию. Вопросов к тому моменту накопилось действительно много: что будет с ценами на квартиры в Турции? Запретят ли иностранцам покупать недвижимость в стране? Что будет дальше с рынком недвижимости вообще?

После прошедших выборов в Турции и назначения нового министра МВД многие игроки рынка стали ждать новостей о возможном открытии закрытых районов в Турции, а также об изменениях в выдаче икаметов иностранцам. Однако этого не произошло. Более того, появилась вероятность расширения списка закрытых районов.

Тем не менее, премия странового риска по Турции остается на очень низком уровне – именно поэтому инвесторы все еще продолжают интересоваться этой страной.

Статистика продаж на рынке недвижимости Турции

В Турции продажи домов в июне снизились на 44,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и составили 83,636 объектов. Самая высокая доля в Стамбуле - 16,2% и 13,578 объектов недвижимости. Последователями Стамбула стали Анкара с продажами домов 7325 объектов и Анталия с 4503 объектами с долей 8,8% и 5,4% соответственно.

В январе-июньский период продажи домов снизились на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 565 тысяч 779.

Продажи недвижимости с использованием ипотеки в июне снизились на 66,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и составили 13,463. Продажи недвижимости в ипотеку составили 16,1% от всех сделок. В январе-июне продажи ипотечного дома снизились на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 121,530.

На первичном рынке количество сделок в июне снизилось на 42,1% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и составило 25,886. Количество сделок на первичном рынке составило 31% от всех продаж жилья. В январе-июне продажи новостроек в Турции снизились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 171,158.

Количество сделок на вторичном рынке в июне снизилось на 45,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и составило 57,750. В январе-июне продажи на вторичном рынке снизились на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 394,621.