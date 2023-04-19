Как изменились цены на жилье в Турции за последний месяц и год? Свежая аналитика

Продажи жилья в Турции выросли на 32% в марте по сравнению с февралем, когда в стране произошло землетрясение . Но в годовом исчислении количество сделок снизилось на 21% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (до 105,476 объектов).

Что касается стоимости недвижимости в Турции, ее годовой рост по состоянию на март 2023-го составил 154% в лирах. Средняя цена за квадратный метр составила 17,573 турецких лир ($905), а срок окупаемости инвестиций в жилье — 20 лет.

Самыми востребованными турецкими регионами в марте стали Стамбул, Анкара и Анталья. В Стамбуле годовой рост цен продажи жилья составил 144% со средней ценой за квадрат в 27,004 турецких лир ($1 391). В Анкаре цены на жилье за год выросли на 154% — средняя цена квадратного метра составила 13,018 турецких лир ($671). В Анталье годовой прирост стоимости составил 164%, средняя цена квадрата составила 24,747 турецкие лиры ($1 276).

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Самый высокий прирост цен в марте случился в провинциях Кыркларели (+208%), Анталья (+164%) и Коджаэли (+164%).

Продаж ипотечного жилья по всей Турции в марте было на 46% больше по сравнению с февралем и на 17% ниже в годовой перспективе. В ипотеку в марте было взято 24% от общего объема жилья.