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Инвестиционная недвижимость в Дубае, ОАЭ

коммерческая недвижимость
41
отели
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офисы
22
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Дубай, ОАЭ
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
Площадь 149 м²
Важно: возможность в стратегическом районе Местоположение: JVT Готовность: 1 квартал 2…
€830,331
Инвестиционная в Дубай, ОАЭ
Инвестиционная
Дубай, ОАЭ
Площадь 75 м²
Эксклюзивные свойства Fap Sabha Hartland Greens Фаза 2 С видом на главную дорогу В …
€709,627
Realting.com
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