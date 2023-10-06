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Виллы в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
43
DAMAC Hills
28
Al Barsha South
6
City Of Arabia
6
Dubai Media City
6
Downtown Dubai
4
Dubai Knowledge Park
4
Palm Jumeirah
4
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236 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Lagoons Nice is a new residential development by Damac Properties. The exclusive residential…
€632,473
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 604 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 4 bedroom villa located at Garden Homes Frond C in …
€10,13 млн
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€523,533
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 271 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Вилла 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
DOM Real Estate предлагает вам на продажу эту виллу с 3 спальнями, расположенную по адресу J…
€644,770
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 728 м²
Комплекс вилл в престижном районе с прямым доступом к пляжу. Планировки вилл: с 4 спальнями…
€4,22 млн
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Дубай, ОАЭ
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Вдохновленный средиземноморским стилем жизни и его архитектурой,комплекс вилл сочетает в себ…
€697,100
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Новый ЖК воплотит в себе архитектурное наследие и яркий средиземноморский колорит старой Вал…
€718,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 204 м²
В окружении кристально чистых лагун и белых песчаных пляжей воссоздана атмосфера тропических…
€740,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Лимитированная коллекция эксклюзивных вилл и таунхаусов, выполненных в средиземноморском сти…
€755,000
Вилла 6 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 190 м²
DOM Real Estate предлагает вам на продажу эту виллу с 6 спальнями, расположенную в первом ра…
€10,62 млн
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 706 м²
DOM Real Estate предлагает вам на продажу эту 4-комнатную квартиру, расположенную на Южном о…
€12,42 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,96 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 0 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,96 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 369 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
€8,00 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 533 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
€9,70 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Jouri Hills – новый жилой комплекс от застройщика Arada, известного своими объектами недвижи…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
€1,56 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 638 м²
Количество этажей 3
Morocco – один из заключительных кластеров в роскошном проекте Damac Lagoons от застройщика …
€5,00 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 025 м²
Количество этажей 3
Morocco – один из заключительных кластеров в роскошном проекте Damac Lagoons от застройщика …
€4,00 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 369 м²
Количество этажей 3
Morocco – один из заключительных кластеров в роскошном проекте Damac Lagoons от застройщика …
€8,00 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 836 м²
Количество этажей 2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€866,760
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 0 м²
Количество этажей 2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€866,760
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€866,760
Вилла 5 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
DOM Real Estate предлагает вам на продажу эту 5-спальную виллу, расположенную в Murooj Al Fu…
€1,46 млн
Вилла 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
DOM Real Estate предлагает вам на продажу эту 2-спальную виллу, расположенную в Спрингс 12 в…
€622,961

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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