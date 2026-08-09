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Продажа вилл в Дубае, ОАЭ

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305 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 2
Fleurs De Jardin, MBR City — закрытая коллекция вилл и особняков в Meydan D11 с ландшафтными…
$7,08 млн
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Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Экологичные отдельные виллы с развитой инфраструктурой в Дубайленде Жилой комплекс расположе…
$4,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
SINIYA ISLAND by Sobha – это уникальный прибрежный проект, расположенный у побережья Умм-Аль…
$3,15 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$3,84 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Роскошное комьюнити Taormina Village в сердце Dubai Land! Отличный вариант для проживания с …
$895,522
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
Количество этажей 3
Avelia от Emaar — Семейные виллы в зеленом сердце The Valley.Avelia — это жилой комплекс вил…
$2,44 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Sobha Sanctuary — приватное сообщество вилл премиум-класса от Sobha!Sobha Sanctuary — элитны…
$1,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Потрясающая вилла | Угловая | Огромная терраса и большой подвал | Сдается в аренду - Инвести…
$571,815
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы и таунхаусы в новом проекте Nad Al Sheba Gardens в районе Nad Al Sheba Garden…
$3,78 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 804 м²
Расположенный в самом сердце Дубая, в 25 минутах от аэропорта Дубая и торгового центра Дубай…
$13,73 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в перспективном районе Dubai South Жилой комплекс расположен в перспективном…
$2,14 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы и таунхаусы в новом проекте Nad Al Sheba Gardens в районе Nad Al Sheba Garden…
$3,10 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 591 м²
Количество этажей 3
Cedarwood Estates South — коллекция премиальных гольф-вилл рядом с Jumeirah Golf Estates.Ced…
$3,64 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Площадь 617 м²
Площадь апартаментов 617 кв. м. Площадь балкона 124 кв. м. Площадь крыши 652 кв. м. …
$2,73 млн
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Аталанта
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Ashwood Estates 2 от Wasl  Ashwood Estates — это архитектура с чистыми линиями и натураль…
$3,21 млн
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ISIA
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Просторная вилла с 3 спальнями + комната для прислуги | Угловая виллаГотовая вилла в тихом р…
$490,130
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в перспективном районе Dubai South Жилой комплекс расположен в перспективном…
$1,65 млн
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Дома с современным дизайном и просторной планировкой в Дубайленде Эти дома расположены в Дуб…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 552 м²
Этаж 1/3
Дома с 4, 5 и 6 спальнями в рассрочку после сдачи в Дубае, Мейдан Новый жилой комплекс в Дуб…
$3,79 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$876,712
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 76
Апартаменты в новом комплексе MADA’IN Tower в престижном районе Dubai Marina! Апартаменты дл…
$2,93 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
Avelia от Emaar — Семейные виллы в зеленом сердце The Valley.Avelia — это жилой комплекс вил…
$1,97 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Количество этажей 3
Tilal by Binghatti: закрытое вилловое сообщество в Dubai!Tilal by Binghatti — новый формат ж…
$1,88 млн
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 623 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в центре города в Дубае в проекте Sobha Hartland II Виллы находятся в проект…
$16,79 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Виллы с высоким уровнем жизни и инвестиционным потенциалом в Дубайленде Эти виллы расположен…
$1,60 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada — приватные виллы премиум-класса в Dubai South!Raiha Stand …
$1,25 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Elwood Estates — коллекция приватных вилл в окружении природы и фирменного качества SobhaElw…
$2,73 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с эксклюзивными удобствами в Дубайленде – отличный выбор для жизни и инвести…
$2,56 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Вилла Karl Lagerfeld  -  вид на кристальную лагуну Представляем уникальный архитектурный …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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