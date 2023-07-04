С конца мая в Португалии заработала программа помощи в выплате аренды жилья Mais Habitação . Поддержка направляется семьям, которые столкнулись с высокими расходами на жилье и возросшей процентной ставкой.

Так, португальское правительство обещает ежемесячно в течение 5 лет выплачивать от €20 до €200. На такую помощь могут рассчитывать семьи, которые соответствуют следующим условиям:

Имеют налоговое резидентство Португалии.

Договор аренды или субаренды жилья, или ипотечный договор заключен до 15 марта 2023 года и зарегистрирован в налоговой. В течение обещанных пяти лет получать подобную компенсацию возможно только при условии, что у вас заключен договор именно на такой срок.

Годовой доход семьи не превышает €38,632.

Taxa de esforço (коэффициент усилий) равен или выше 35%. Для его расчета необходимо разделить арендную плату на ежемесячный доход семьи.

Как рассчитывается размер помощи? Для этого нужно просто из арендной платы вычесть 35% от среднемесячного дохода. То есть, если, к примеру, ваш доход составляет €2000, а аренда — €800, поддержка составит €100 (800-2000*35/100).

Любопытно, что для получения помощи ничего делать не нужно. Институт жилья и городской реабилитации (IHRU) назначает компенсацию автоматически. Специалисты этой службы будут отправлять информацию о новых бенефициарах до 15-го ноября.

Единственное, нужно убедиться, что в личных кабинетах Finanças и Segurança Social у вас добавлен банковский счет. Выплаты производятся до 20-го числа каждого месяца переводом на карту.