ПМЖ по другим правилам. В Казахстане продолжают ужесточать правила для иностранцев

Казахстан продолжает корректировать и усложнять правила для иностранцев. Недавно мы писали, что страна ввела новые условия для пребывания иностранцев без визы — подробнее можно почитать тут . Сейчас же Казахстан изменил правила получения разрешения на ПМЖ.

Что НЕ поменялось? Иностранцы по-прежнему могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно находиться в Казахстане по внутренним документам — если между Казахстаном и странами, откуда они прибыли, заключены соответствующие миграционные соглашения.

Ключевое изменение в том, что для продления своего пребывания в стране, им нужно будет подавать заявление в государственные органы.

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Вот требования, которые нужно будет отныне соблюдать, подавая заявление на ПМЖ:

Предоставление заграничного паспорта (срок действия должен составлять не менее 180 календарных дней на момент подачи).

Подтверждение места жительства: для этого потребуется личное присутствие собственника жилья, или лица, который будет действовать от его лица по доверенности; также подойдет нотариально заверенное согласие собственника.

Важно, что указываемый в заявлении адрес должен иметь Регистрационный код адреса.

Цель изменений. С помощью таких мер правительство хочет предотвратить регистрацию иностранцев на несуществующие адреса или адреса, которые к ним не имеют никакого отношения.