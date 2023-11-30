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Готовый бизнес
Алматы, Казахстан
5 610 м²
12
УНИКАЛЬНОЕ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Цена ниже рыночной! Бизнес Центр «GRAND ASIA» блок …
€5,37 млн
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Коммерческая возможен торг
Алматы, Казахстан
5 274 м²
6
Цена ниже рыночной до 50%! Бизнес центр с коммерчески выгодной локацией для бизнеса! …
€3,46 млн
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Коммерческая
Караганда, Казахстан
60 000 м²
Комплекс предприятий «Птицефабрика» включает в себя следующие объекты: 1. «Родительское с…
€16,43 млн
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Коммерческая
Караганда, Казахстан
960 м²
Эксклюзивный объект коммерческой недвижимости, расположение - Street Retail в самом престиж…
€1,62 млн
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Ресторан, кафе
Джезды, Казахстан
890 м²
4
Законсервированный РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС. Опытные рестораторы знают как важно иметь разноп…
€910,533
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Коммерческая
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
521 м²
Игра в ГОЛЬФ и бизнес давно эффективно сосуществуют. Согласитесь, что никакие встречи в рест…
€2,28 млн
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