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Коммерческая недвижимость в Казахстане

6 объектов найдено
Готовый бизнес в Алматы, Казахстан
Готовый бизнес
Алматы, Казахстан
Площадь 5 610 м²
Количество этажей 12
УНИКАЛЬНОЕ, ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Цена ниже рыночной! Бизнес Центр «GRAND ASIA» блок …
€5,37 млн
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Коммерческая возможен торг в Алматы, Казахстан
Коммерческая возможен торг
Алматы, Казахстан
Площадь 5 274 м²
Количество этажей 6
 Цена ниже рыночной до 50%! Бизнес центр с коммерчески выгодной локацией для бизнеса! …
€3,46 млн
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Коммерческая в Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
Площадь 60 000 м²
Комплекс предприятий «Птицефабрика» включает в себя следующие объекты: 1. «Родительское с…
€16,43 млн
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Коммерческая в Караганда, Казахстан
Коммерческая
Караганда, Казахстан
Площадь 960 м²
Эксклюзивный объект коммерческой недвижимости, расположение - Street Retail  в самом престиж…
€1,62 млн
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Ресторан, кафе в Джезды, Казахстан
Ресторан, кафе
Джезды, Казахстан
Площадь 890 м²
Количество этажей 4
Законсервированный РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС. Опытные рестораторы знают как важно иметь разноп…
€910,533
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Коммерческая в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Коммерческая
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Площадь 521 м²
Игра в ГОЛЬФ и бизнес давно эффективно сосуществуют. Согласитесь, что никакие встречи в рест…
€2,28 млн
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