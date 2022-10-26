«Нам отказали в аренде не менее 7 раз». Личный опыт: как семья из Казахстана переехала в Испанию

Почему бы не начать новую жизнь под испанским солнцем и, наконец, попробовать вести непринужденный образ жизни? Решиться на важный шаг как нельзя лучше помогают примеры тех, кто уже «прыгнул» в подобный, новый для себя, опыт. Одна из таких историй переезда в Испанию — в нашем материале.

«Когда вас релоцируют крупные IT-компании, весь процесс проходит гораздо проще и быстрее»

Своей историей релокейта с нами поделилась Ансаган — она рассказала о том, как они с мужем переезжали из Казахстана в Барселону, как искали там жилье, какая в этом испанском городе стоимость жизни и какие в этой жизни есть плюсы и минусы.

— Меня зовут Ансаган. Я программист-самоучка, а раньше работала стюардессой в Казахстанской национальной авиакомпании Air Astana. За последние 2,5 года мы с супругом успели пожить в Минске, Киеве, Алмате и Авсалларе (Турция). В начале мая этого года мы переехали в Барселону, так как мужа пригласили работать в компанию Майкрософт в Барселоне. У супруга были также приглашения и в другие страны Европы, но мы выбрали Испанию из-за климата, моря и относительно низких цен.

Чтобы переехать из Казахстана в Испанию, нам заранее нужно было получить разрешение на работу мужа и ходатайство работодателя — после получения этих документов мы подались на рабочую визу (из документов нужны были свидетельство о браке с переводом и апостилем, и фото 3,5 на 4,5).

— После получения визы, компания моего мужа купила нам билеты и мы вылетели в Испанию. В общей сложности, процесс между получением приглашения на работу моего супруга и нашим фактическим переездом занял больше полугода (но, отчасти, мы сами тянули: долго обновляли паспорта и т.д.).

Стоит отметить, что, когда такие крупные IT-компании приглашают сотрудника на работу с релокацией, весь процесс проходит гораздо проще и быстрее. Помимо покупки авиабилетов, компания Майкрософт покрыла все наши расходы на переезд, а также обеспечила временным жильем более двух месяцев до получения карты резидента и аренды жилья на длительный срок. Кроме того, компания предоставила нам ассистента по оформлению всех документов и по поиску квартир в Барселоне.

На заметку. В Испании, как правило, можно получить право на ПМЖ после 5 лет пребывания в стране с ВНЖ, но с одним условием: количество дней пребывания в стране в каждом году должно превышать 183 дня.

Можно получить ВНЖ Испании сразу, если есть следующие основания:

учебная виза;

рабочая виза (работа на себя или по контракту на компанию);

инвестиции в недвижимость (минимум €500,000);

частные инвестиции и/или открытие в Испании бизнеса;

ВНЖ для финансово независимых людей (он же ВНЖ без права работы);

испанская стартап виза или ВНЖ для инновационных предпринимателей.

получение статуса беженца;

брак с гражданином или резидентом Испании (или другие варианты воссоединения семьи);

переезд по оседлости;

виза цифрового кочевника , которая вступит в силу, как ожидается, в начале 2023 года.

«Если аренда жилья стоит €1000 в месяц, то агентские сборы составят еще минимум €1500»

— Спрос на арендное жилье в Испании превышает предложение, и хорошие квартиры забирают мгновенно. Мы искали квартиру в аренду больше двух месяцев: сначала мы откликались на объявления онлайн, но этот метод практически не работал; потом мы стали звонить, но большинство местных жителей не говорят по-английски, а испанский мы не знали от слова «совсем»; затем мы выучили некоторые ключевые слова и договаривались, что напишем им в WhatsApp; в конце мы уже целыми днями звонили по номерам в объявлениях, причем зачастую — сразу же после их публикации.

Когда квартира нам нравилась, мы по почте отправляли риэлтору целый список документов: у всех требования разные, но, в основном, просят трудовой договор (обязательно бессрочный и не на испытательном сроке, с обязательным указанием заработной платы), NIE (налоговый номер иностранца), либо TIE (ID-карта) — на ее получение уходит минимум 30 рабочих дней.

Затем владелец квартиры смотрит профиль каждого претендента, сравнивает уровень зарплаты и опыт работы именно в Испании — из-за последнего фактора нам отказали около 7 собственников квартир. В итоге мы нашли хоть и пустую (без мебели и техники), но хорошую квартиру в спальном районе за приемлемую цену (в 15 минутах ходьбы от моря).

Еще есть важный нюанс, связанный с арендой: в Испании арендодатели чаще всего сдают квартиру через агентства, и агентские сборы здесь просто космические — минимум 10% от годовой суммы аренды плюс 21% налога. То есть, если аренда стоит €1000 в месяц, то агентские сборы составят €1200+€252. Но у некоторых агентств сборы еще выше. Бывают, конечно, исключения, когда агентство может взять только 10% без налога, но это редкость.

— В основном, в удобных районах Барселоны преобладают старые дома, а значит, этому сопутствуют деревянные окна, сырость и, может, тараканы. Найти квартиру в новостройке можно, но и цена будет соответствующая. В среднем, арендовать квартиру в Барселоне можно за €1000-1500 в месяц.

На заметку. В Испании иностранцы могут покупать недвижимость и владеть ею без ограничений. Купить квартиру в Испании в центре крупного города можно в среднем по €3,260 за «квадрат», за пределами центра стоимость «квадрата» составит €1,970. Конкретно в Барселоне цены на жилье будут выше: от €4,855/кв.м. в центре города, €2,950/кв.м. — не в центре. К слову, иностранцы имеют право покупать недвижимость в Испании, в том числе, в ипотеку .

— Что касается других расходов, в месяц на продукты (здесь они хорошего качества) у нас с мужем на двоих выходит около 700€, плюс иногда мы едим в заведениях. Бензин здесь дорогой (около 2€ за литр). Стандартная цена проездного на общественный транспорт — около €40, но сейчас гораздо меньше: до конца этого года цены снижены на 30-50%, так как государство старается пересадить людей с личных авто на общественный транспорт. Мне кажется, минимальная комфортная сумма на двоих здесь должна быть не меньше €3500 в месяц.

На заметку. Средняя заработная плата в Испании составляет €1,680 в месяц (после уплаты налогов).

— Если сравнивать Испанию с Казахстаном, то, по нашим наблюдениям, в Казахстане все делается гораздо быстрее: оформление документов, открытие счетов, именных карт, документы от миграционных служб и прочее. В Испании всего нужно очень долго ждать — испанцы, в целом, не любят торопиться. Переехав в Испанию, мы начали осознавать огромное количество преимуществ жизни в Казахстане. На мой взгляд, средний человек в Казахстане может позволить себе более комфортную жизнь, нежели средний испанец.

«Учимся у испанцев спокойствию и хорошему настроению без повода»

— После переезда в Барселону нас больше всего поразили именно культурные различия: удивляли люди без одежды на городских пляжах и скудные детские площадки.

В местной жизни нам нравится атмосфера и настроение людей — они будто все время в настроении отдыха, нет суеты, напряжения, никто никуда не спешит. Сами испанцы невероятно добрые и открытые люди: у нас было много разных ситуаций, когда прохожие люди помогали нам, оставив все свои дела. В общем, мы стараемся учиться у испанцев спокойствию и хорошему настроению без повода.

Барселона — город, полный развлечений. Особенно это заметно в выходные и во время разных праздников и фестивалей, которых в Испании очень много. Отмечают праздники тут на полную: весь город может гулять до 4-5 утра (особенно популярны вечеринки на пляжах), маленькие концерты устраивают иногда на разных улицах одновременно — словом, испанцы очень любят отдыхать и наслаждаться жизнью. Но, если честно, мы сами домоседы, поэтому эту тему сильно раскрыть не сможем.

В целом, Барселона мне нравится, но, как и везде, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Приятный климат, море, бесплатные чистые пляжи с мягким песочком, без тины и камней.

Отлично организован общественный транспорт, удобная развязка метро, добраться можно в любую точку города без проблем.

Инфраструктура города предусмотрена для самостоятельного передвижения людей с ограниченными возможностями.

Город довольно безопасный, все улицы очень хорошо освещены (за исключением нескольких районов, в которых не рекомендуется находиться в позднее время).

Минусы:

Большинство жилых домой очень старые, а еще почти везде отсутствует отопление.

Очень дорогая медицина, без страховки не дай Бог заболеть. Например, в первые дни нашего приезда мы простудились и у нас не было страховки, так как муж еще не успел подписать договор трудоустройства — мы пошли в местную больницу, и только за прием терапевта заплатили по €500 с человека.

Из-за огромного количества домашних питомцев и отсутствия открытого песка на улицах, чувствуется неприятный запах.

Пляжи топлес (на многих можно быть и вовсе голышом) — может, для кого-то это плюс, но в силу нашего менталитета, нас это немного смущает.

Главный мой совет всем людям, намеревающимся переехать в Испанию, — учите испанский заранее, так как без него тут довольно сложно.

Вообще, мы очень любим нашу родину Казахстан, и обязательно планируем вернуться туда — переехать решили только ради опыта и возможности больше путешествовать.

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