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Дома в Казахстане

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2 объекта найдено
Дом в Белбулак, Казахстан
Дом
Белбулак, Казахстан
Площадь 170 м²
Новый дом 2025 года постройки в двадцати минутах от Алматы. Дом строили для себя и в нем ник…
$240 000
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Особняк в Алматы, Казахстан
Особняк
Алматы, Казахстан
Площадь 403 м²
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Казахстане

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