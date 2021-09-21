В 2020 году из-за пандемии COVID-19 произошло падение спроса на недвижимость на Кипре. Одновременно кипрские власти отменили инвестиционную программу., что привело к падению цен на коммерческую недвижимость.

В августе 2021 года эксперты отметили рост спроса и повышение цен. По данным Земельного департамента Кипра, в августе было заключено более 700 договоров купли-продажи недвижимости, что на 30% больше, чем в августе прошлого года.

Всего за 8 месяцев текущего года было зафиксировано 6 тысяч сделок, а за аналогичный период в «докоранавирусный» 2019 год — более 7 тысяч. По мнению экспертов, эти цифры говорят о восстановлении покупательской способности и росте интереса к кипрской недвижимости.