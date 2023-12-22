Индонезия вводит новую 5-летнюю многократную туристическую визу, которая идеально подходит для любителей Бали и других популярных туристических направлений в стране. Эта новая виза призвана облегчить путешествия и сделать Индонезию более привлекательным местом для иностранных туристов.

Новая виза D1 относится к категории туристических, семейных и транзитных виз. Она позволяет успешным заявителям посещать Индонезию на срок до 60 дней в течение пяти лет.

Преимущества визы D1

Виза D1 имеет ряд преимуществ, в том числе:

Срок действия. Виза действительна в течение пяти лет, что позволяет туристам совершать многократные поездки в Индонезию в течение этого периода.

Виза действительна в течение пяти лет, что позволяет туристам совершать многократные поездки в Индонезию в течение этого периода. Многократный въезд. Виза позволяет туристам въезжать и выезжать из Индонезии неограниченное количество раз в течение срока ее действия.

Виза позволяет туристам въезжать и выезжать из Индонезии неограниченное количество раз в течение срока ее действия. Длительное пребывание. Туристы могут оставаться в Индонезии до 60 дней за один раз по этой визе.

Туристы могут оставаться в Индонезии до 60 дней за один раз по этой визе. Стоимость. Стоимость визы составляет 15,000,000 индонезийских рупий (около 1000 долларов США).

Требования для получения пятилетней визы

Для получения визы D1 заявители должны соответствовать следующим требованиям:

Действительный паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев с даты подачи заявления.

Доказательство наличия средств к существованию в размере не менее 2000 долларов США или эквивалента.

Недавняя цветная фотография.

Дополнительные документы, такие как приглашения или переписка от правительственных учреждений или частных учреждений, объясняющие отношения с заявителем; или заявление от супруга или родителей, объясняющее семейные отношения с заявителем и деятельность, которая будет осуществляться в Индонезии.

Как подать заявление на визу D1

Заявления на получение визы D1 можно подавать онлайн на официальном сайте Индонезийской иммиграционной службы: https://molina.imigrasi.go.id/. Заявителям необходимо будет создать учетную запись и заполнить онлайн-форму заявления. После этого нужно будет загрузить необходимые документы и оплатить визовый сбор.