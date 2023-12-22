Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
Индонезия новую 5-летнюю многократную туристическую визу, которая идеально подходит для любителей Бали и других популярных туристических направлений в стране. Эта новая виза призвана облегчить путешествия и сделать Индонезию более привлекательным местом для иностранных туристов.
Новая виза D1 относится к категории туристических, семейных и транзитных виз. Она позволяет успешным заявителям посещать Индонезию на срок до 60 дней в течение пяти лет.
Преимущества визы D1
Виза D1 имеет ряд преимуществ, в том числе:
- Срок действия. Виза действительна в течение пяти лет, что позволяет туристам совершать многократные поездки в Индонезию в течение этого периода.
- Многократный въезд. Виза позволяет туристам въезжать и выезжать из Индонезии неограниченное количество раз в течение срока ее действия.
- Длительное пребывание. Туристы могут оставаться в Индонезии до 60 дней за один раз по этой визе.
- Стоимость. Стоимость визы составляет 15,000,000 индонезийских рупий (около 1000 долларов США).
Требования для получения пятилетней визы
Для получения визы D1 заявители должны соответствовать следующим требованиям:
- Действительный паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев с даты подачи заявления.
- Доказательство наличия средств к существованию в размере не менее 2000 долларов США или эквивалента.
- Недавняя цветная фотография.
- Дополнительные документы, такие как приглашения или переписка от правительственных учреждений или частных учреждений, объясняющие отношения с заявителем; или заявление от супруга или родителей, объясняющее семейные отношения с заявителем и деятельность, которая будет осуществляться в Индонезии.
Как подать заявление на визу D1
Заявления на получение визы D1 можно подавать онлайн на официальном сайте Индонезийской иммиграционной службы: https://molina.imigrasi.go.id/. Заявителям необходимо будет создать учетную запись и заполнить онлайн-форму заявления. После этого нужно будет загрузить необходимые документы и оплатить визовый сбор.