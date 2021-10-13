6 октября в Минске состоялось ежегодное награждение победителей статусного конкурса республиканского масштаба «Лучший строительный продукт года». Почетные дипломы и памятные подарки получили 58 компаний. Высокой оценки присутствующих удостоились 65 продуктов. Также участники знакового мероприятия выбрали лучший строительный объект года.

За первое место конкурировали 6 номинантов, получивших статус суперфиналистов. Их отбирала из 16 предварительных победителей конкурсная комиссия. Входящие в нее эксперты не только изучили проектную и другую документацию претендентов, но и посетили каждый объект лично. К конкурсу допустили современные административные здания, жилищные комплексы с уникальными концептуальными решениями, многоквартирные дома, инфраструктурные и социальные объекты разного назначения.

В шестерке претендентов оказались:

Комплекс «Левада» заказчика проектов «Айрон». Участок линии столичного метро от станции «Юбилейная» до «Корженевского» СКУП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ». ЖК «Пирс» ООО «Алмари». Проект реконструкции моста в Полоцке через Западную Двину ООО «Экомост». Минский Центр безопасности по ул. Олешева ФСУ № 199 ОАО «Стройтрест № 35». Реконструкция бани № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 12 Госпредприятие «УКС Советского района г.Минска».

К выбору одного лучшего объекта привлекли почетных гостей мероприятия и глав предприятий-победителей. Неординарное голосование впервые инициировалось в минувшем году, а в нынешнем октябре прошло второй раз. Из 112 присутствующих участие в определении единственного победителя приняли 85 человек (75,9%). Организаторы мероприятия отметили большой интерес к голосованию и решили сделать его традиционным.

Первый среди лучших

Почетный титул «Лучший строительный объект года-2021» и возможность стать «лицом» каталога победителей по итогам конкурса получил ЖК «Пирс» — загородный квартал закрытого типа с продуманной до мелочей системой благоустройства и собственной эксплуатирующей организацией.

В микрогородке «Пирс» созданы все условия для комфортной жизни. Квартал построен в прибалтийском стиле и окружен лесом. В 5 минутах ходьбы располагаются чистые пляжи Минского моря.

На территории ЖК возведены урбан-виллы, ситихаусы, частные коттеджи и таунхаусы, а также квартиры с каминами и панорамными террасами, мансардные помещения и пентхаусы.

Кроме того, комплекс располагает:

инновационными спортивными площадками для всех возрастных групп;

уникальным детским садом;

развитой коммерческой и велоинфраструктурой;

зонами воркаута;

беговыми дорожками;

водным каналом с вымощенными плиткой берегами;

уютными местами для прогулок;

собственной артезианской скважиной.

Территория закрыта от посторонних и полностью безопасна благодаря круглосуточному видеонаблюдению. Система IP-домофонии дает возможность местным жителям с помощью смартфона открывать шлагбаумы и двери, контактировать с эксплуатирующей компанией и получать доступ к данным с видеокамер.

Официальный эксперт конкурса, один из руководителей союза белорусских архитекторов Александр Петров сказал, что застройщик не только создал эксклюзивный проект, но и заложил в нем принципы сознательного нахождения на своей территории и разумного управления ею. Примеру ЖК «Пирс» придется следовать и другим компаниям, работающим на рынке жилого строительства, так как новаторство уже превращается в тренд и обретает все больше симпатиков среди потенциальных покупателей минской недвижимости.

Более подробную информацию о церемонии награждения победителей можно найти по ссылке https://2021.stroykonkurs.by/tpost/1dy1koptp1-nazvani-lideri-stroitelnoi-otrasli-podve.