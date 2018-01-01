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Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 640,000
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Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зеленой зоной и зоной барбекю, студией йоги, конференц-залом, охраной и видеонаблюдением, парковкой, спа-зоной, фитнес-центром, спортивными площадками и теннисным кортом.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Раздвижные стеклянные двери и окна
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с детскими садами, супермаркетами, торговым центром, медицинскими центрами, школами.

  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 12 минут
  • Пляж - 19 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 640,000
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1078 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,6 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3,1 км
  • Мейдан – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Westwood By Imtiaz
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Просторная полностью меблированная студия WESTWOOD Residence площадью 59 кв.м предлагает гостеприимный вестибюль главного входа и потрясающий бассейн, детский бассейн на и ультрасовременный тренажерный зал, парковку для жильцов и гостей. Находится в 4 минутах ходьбы от метро. 15 минут от Марины. с линией метро вы можете добраться до любого места. Лучшее место для проживания или инвестиций.

Даты платежей:

 Первоначальный плтеж:              375500 USD  владельцу

                          05 июня 2023 - 5%  - 7329 USD  застройщику
                   05 сентября 2023  - 5%  - 7329 USD  застройщику
                       по завершении - 15% -  21986 USD  застройщику
                 после завершения  - 45% -  65959 USD  застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

                                обслуживания  -    548 USD
Жилой комплекс Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, рестораном, сауной и баней, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Встроенные шкафы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж-Халифа - 27,3 км
  • Международный аэропорт - 32 км
  • Море - 17,1 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
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