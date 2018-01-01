Жилой комплекс Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 640,000
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О комплексе
Предлагаются комфортабельные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зеленой зоной и зоной барбекю, студией йоги, конференц-залом, охраной и видеонаблюдением, парковкой, спа-зоной, фитнес-центром, спортивными площадками и теннисным кортом.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Раздвижные стеклянные двери и окна
- Кондиционеры
- Система "умный дом"
Недвижимость находится рядом с детскими садами, супермаркетами, торговым центром, медицинскими центрами, школами.
- Дубай Марина - 10 минут
- Даунтаун Дубай - 12 минут
- Пляж - 19 минут
- Бурдж Халифа - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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