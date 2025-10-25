Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Жабляк
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Общине Жабляк, Черногория

Жабляк
7
Pitomine
3
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продаётся уютный и полностью меблированный дом в живописном районе Борье, всего в 5 км от це…
$313,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Жабляк, Черногория

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти