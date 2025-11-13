Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Ульцинь
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Общине Ульцинь, Черногория

Улцинь
7
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Дом расположен в Ульцине - Лиман 2, тихое экологичное место, на участке 461 кв. м, общая пло…
$488,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Ульцинь, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти