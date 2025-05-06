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Многоуровневые квартиры с террасой в Общине Тиват, Черногория

Тиват
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Durasevici, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Durasevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя идеальное сочетание истории и современной элегантности в этом прекрасно от…
$432,890
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Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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