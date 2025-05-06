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Многоуровневые квартиры с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
3
Многоуровневые квартиры Удалить
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Предлагаем на продажу двухуровневую квартиру в завершающей стадии строительства площадью 126…
$502,205
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры
Тиват, Черногория
Площадь 119 м²
Крашичи, Тиват Общая площадь: 119 кв. метров с террасой 27 м2  и собственной кладовой 5м2. …
$467,984
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
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с видом на горы
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Недорогая
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