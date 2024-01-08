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Земельные участки в Рисан, Черногория

20 объектов найдено
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Продаётся урбанизированный участок земли площадью 1588 кв.м в городе Рисан, Черногория. Уч…
€330,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
К продаже предлагаем инвестиционный участок с видом на море в поселке Рисан, Бока-которский …
€370,000
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First Realty
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Участок с руиной в городе Рисан. Состоит из двух кадастровых участков общей площадью 1132 м…
€290,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Участок расположен в поселке Донье Леденице, над Рисаном, в 15 км от моря Тихий зеленый райо…
€46,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 181 м²
Настоящий дом, нуждающийся в ремонте, расположен в центре Рисана, в нескольких минутах ходьб…
€350,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 4 737 м²
NUM 1043 Участок площадью 4737 м2 расположен примерно в 200 м от моря, с прекрасным видом…
€1,07 млн
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 7 541 м²
Property for sale in Montenegro -Urbanized land in Risan, Kotor.The area of the plotis 7541 …
€755,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 4 735 м²
Investment plot with sea view for sale in Risan, Bay of Kotor - Montenegro.This plot has tot…
€610,000
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Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
Площадь 7 010 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок в деревне Липчи, Которский залив. Вид на пляж…
€1,40 млн
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 1 753 м²
Big investment plot with stunning sea views for sale in Risan, near Kotor and Perast - Monte…
Цена по запросу
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 1 383 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок с аутентичным средиземноморским домом, распол…
€110,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 1 723 м²
Продается земельный участок с прекрасным беспрепятственным панорамным видом на залив Рисан. …
€372,000
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Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы в Рисан, Черногория
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Рисан, Черногория
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
€40,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
Площадь 425 м²
Участок имеет ровную форму и ландшафт, прямой к…
€45,000
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Земельные участки у моря в Рисан, Черногория
Земельные участки у моря
Рисан, Черногория
Бока Которская бухта, район Рисан. Участок под элитное строительство. Участок в урбаниз…
€300,000
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Земельные участки у моря в Рисан, Черногория
Земельные участки у моря
Рисан, Черногория
Бока Которская бухта, посёлок Рисан. Участок под элитную застройку. Площадь 2240 кв.м. …
€300,000
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Земельные участки у моря в Рисан, Черногория
Земельные участки у моря
Рисан, Черногория
Бока Которская бухта, поселок Рисан. Участок по строительство трёхэтажного дома. Площад…
€88,000
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Земельные участки у моря в Липцы, Черногория
Земельные участки у моря
Липцы, Черногория
Бока Которская бухта. Посёлок Липци. Участок для строительства с разрушенным каменным до…
€180,000
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Земельные участки с видом на море, с бассейном в Рисан, Черногория
Земельные участки с видом на море, с бассейном
Рисан, Черногория
Урбанизированный участок на 1 линии моря в пос. Стрп (Strp, Котор), площадью 1142м2, с прекр…
€250,000
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Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
К продаже предлагается земельный участок, общей площадью 10237 кв.м. Участок расположен в го…
€3,07 млн
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